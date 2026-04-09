Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал «Авангард» претендентом на победу в Кубке Гагарина.
В среду «Авангард» на своем льду обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:0.
– Понравился ли вам матч «Авангарда» с ЦСКА, и можно ли уже называть омский клуб фаворитом серии?
– В плей‑офф на первое место выходит результат, что влияет на зрелищность. Нельзя сказать, что получилась фееричная игра. «Авангард» достаточно уверенно победил армейцев и сделал определенную заявку на Кубок Гагарина.
Что касается дальнейшего – посмотрим, что будет. По первому матчу сложно что‑либо определить. Но победитель Кубка Гагарина будет с Востока, – сказал Плющев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
