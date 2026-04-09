  • Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
23

Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»

Владимир Плющев: «Авангард» слелал заявку на Кубок Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал «Авангард» претендентом на победу в Кубке Гагарина.

В среду «Авангард» на своем льду обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:0.

– Понравился ли вам матч «Авангарда» с ЦСКА, и можно ли уже называть омский клуб фаворитом серии?

 – В плей‑офф на первое место выходит результат, что влияет на зрелищность. Нельзя сказать, что получилась фееричная игра. «Авангард» достаточно уверенно победил армейцев и сделал определенную заявку на Кубок Гагарина.

Что касается дальнейшего – посмотрим, что будет. По первому матчу сложно что‑либо определить. Но победитель Кубка Гагарина будет с Востока, – сказал Плющев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
или с запада, махнув рюмочку добавил "уважаемый Эксперт"
Плющ ещё переобуется 10 раз до финала))
Ответ Евгений Бачин
Плющ ещё переобуется 10 раз до финала))
Согласен 100%....
Если бы выиграл ЦСКА то сейчас писали что ЦСКА претендент на кубок Гагарина.
Сыграно только 2 матча 1/4 финала. О чем здесь говорить??? Все может поменяться и не раз.
Ох, ну всё сглазил

Теперь точно с Запада. Локомотив или Минск, вот в чём вопрос
И в команде будет хоккеист с именем Сергей
Интересно, а Плющев не пробовал предсказывать будущее? Сыграли две игры, а он знает обладателя КГ!
Ответ Сергеич 56
Интересно, а Плющев не пробовал предсказывать будущее? Сыграли две игры, а он знает обладателя КГ!
Ну, тут большим провидцем быть не надо, всего два варианта, главное угадать)))
Ответ Sv11775
Ну, тут большим провидцем быть не надо, всего два варианта, главное угадать)))
Ну подскажи, если знаешь эти два варианта, вот для меня пока ничего не ясно.
А тут никто и не сомневался что кубок будет у Востока! Думаю только Локомотив сможет постоять за честь Запада! Уверен Ак Барс пройдёт Минск!
Ответ Владимир
А тут никто и не сомневался что кубок будет у Востока! Думаю только Локомотив сможет постоять за честь Запада! Уверен Ак Барс пройдёт Минск!
ну пройдёт не пройдет -50/50, Минск не хуже
Ответ Владимир
А тут никто и не сомневался что кубок будет у Востока! Думаю только Локомотив сможет постоять за честь Запада! Уверен Ак Барс пройдёт Минск!
Локо вчера не убедил, хотя Хартли хитрый лис.
Тьфу ты, Плющев поставил чёрную метку... ***ть. Ещё не дай Бог Кожа сделает контрольный выстрел)
