Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»

Владимир Плющев: «Авангард» слелал заявку на Кубок Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал «Авангард» претендентом на победу в Кубке Гагарина.

В среду «Авангард» на своем льду обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:0.

– Понравился ли вам матч «Авангарда» с ЦСКА, и можно ли уже называть омский клуб фаворитом серии?

– В плей‑офф на первое место выходит результат, что влияет на зрелищность. Нельзя сказать, что получилась фееричная игра. «Авангард » достаточно уверенно победил армейцев и сделал определенную заявку на Кубок Гагарина.

Что касается дальнейшего – посмотрим, что будет. По первому матчу сложно что‑либо определить. Но победитель Кубка Гагарина будет с Востока, – сказал Плющев.