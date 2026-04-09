Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»

Илья Ковальчук о будущем Овечкина: Александр – взрослый дядя, спешить не будет.

Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Илья Ковальчук высказался о будущем Александра Овечкина .

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом . Нужно поговорить с семьей и с руководством. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

«Овечкин – взрослый дядя, поэтому он точно никуда торопиться не будет. Столько голов, сколько он забивает в солидном возрасте, говорит о том, что он в отличной форме. Поэтому он сам решит, сколько ему еще играть и когда он закончит.

Новая погоня за Гретцки? Наши партнеры из Северной Америки потом еще придумают какие-то достижения. Все рекорды, что можно, он уже давно побил», – сказал Ковальчук.

Форвард «Кэпиталс» – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Отметим, что Гретцки также принадлежит рекорд по голам в истории профессионального клубного хоккея Северной Америки (1072 – с учетом матчей регулярок и плей-офф НХЛ и ВХА).