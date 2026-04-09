  • Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»
Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»

Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Илья Ковальчук высказался о будущем Александра Овечкина

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

«Овечкин – взрослый дядя, поэтому он точно никуда торопиться не будет. Столько голов, сколько он забивает в солидном возрасте, говорит о том, что он в отличной форме. Поэтому он сам решит, сколько ему еще играть и когда он закончит.

Новая погоня за Гретцки? Наши партнеры из Северной Америки потом еще придумают какие-то достижения. Все рекорды, что можно, он уже давно побил», – сказал Ковальчук.

Форвард «Кэпиталс» – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Отметим, что Гретцки также принадлежит рекорд по голам в истории профессионального клубного хоккея Северной Америки (1072 – с учетом матчей регулярок и плей-офф НХЛ и ВХА). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
«Наши партнёры из Северной Америки..» - прям видно как из спортсмена и инфлюэнсера Ковальчук превращается в пропагандиста🤮
В про-Дона)
Пропагандиста с американским паспортом.Все по классике.
Илья, если ты не в курсе, то Овечкин побил не все возможные рекорды. Не надо врать людям.
Его придумали на спортс.ру😄✌️😬
нет, есть такой рекорд на сайте НХЛ вчера кто то ссылку приводил есть такой подсчет. https://records.nhl.com/records/skater-records/goals/most-goals-career-including-playoffs
они это не придумали.
это скорейобщийподсчет. как рекорда такого нет.
вообще такой рекорд существует: вчера кто то ссылку давал, я продублирую: https://records.nhl.com/records/skater-records/goals/most-goals-career-including-playoffs
так что говорить, что НХЛ не ведет общий подсчет голов в регулярке и ПО - неверно. ведет, пруф выше.
другой вопрос, почему все сначала все про одну погоню говорили, а потом другую вспомнили. видимо, это был ремейк погони Грецки за Хоу, тот бил рекорд голов в регулярке, это было единственное что он не побил на тот момент. а рекорд по общим голам он уже побил, так как Грецки в плей-офф играл постоянно в 80-е и там назабивал с лихвой. а в регулярке голов не хватало. ну так как 30 лет прошло, то в головах устаканилось что главный рекорд - это регулярка.
Подсчет но никакого подобного празднование, типа мол оо, рекорд, когда у 99го стало 870 не было.
Все уже придумали до нас) в Динамо на крайний матч в проф. Хоккей
Если все взвесить думаю все очевидно кто лучший и в регулярке и плове.Не обижайтесь на меня хейторочки .99
насмешил -может тебе напомнить рекорд Гретцки по голам за один сезон -овечкин и близко не стоит--92 шайбы Гретцки , а по ассисам вообще в жопе
