Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»
Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Илья Ковальчук высказался о будущем Александра Овечкина.
Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».
«Овечкин – взрослый дядя, поэтому он точно никуда торопиться не будет. Столько голов, сколько он забивает в солидном возрасте, говорит о том, что он в отличной форме. Поэтому он сам решит, сколько ему еще играть и когда он закончит.
Новая погоня за Гретцки? Наши партнеры из Северной Америки потом еще придумают какие-то достижения. Все рекорды, что можно, он уже давно побил», – сказал Ковальчук.
Форвард «Кэпиталс» – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (928). В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).
Отметим, что Гретцки также принадлежит рекорд по голам в истории профессионального клубного хоккея Северной Америки (1072 – с учетом матчей регулярок и плей-офф НХЛ и ВХА).
так что говорить, что НХЛ не ведет общий подсчет голов в регулярке и ПО - неверно. ведет, пруф выше.
другой вопрос, почему все сначала все про одну погоню говорили, а потом другую вспомнили. видимо, это был ремейк погони Грецки за Хоу, тот бил рекорд голов в регулярке, это было единственное что он не побил на тот момент. а рекорд по общим голам он уже побил, так как Грецки в плей-офф играл постоянно в 80-е и там назабивал с лихвой. а в регулярке голов не хватало. ну так как 30 лет прошло, то в головах устаканилось что главный рекорд - это регулярка.