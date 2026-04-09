Вратарь «Ирбиса» Коновалов о 5 овертаймах в матче с «Чайкой»: «Для меня 3-й период был тяжелее, чем 6-й, 7-й... Дальше как будто второе дыхание открылось»

Вратарь «Ирбиса» Михаил Коновалов высказался о победе над «Чайкой (3:2 5ОТ, 2-2 в серии) в 1/8 финала Кубка Харламова.

19-летний голкипер казанцев отразил 55 из 57 бросков.

«Я в порядке. Получился настоящий исторический матч. Услышали, что новый рекорд установили. Прикольно, что тут говорить.

Сегодня для меня тяжелой была третья двадцатиминутка. Дальше мне игралось легче, уверенней, как будто второе дыхание открылось. Да и верил, что мы забьем все-таки этот гол. Мы и забили. Забил наш молодой парень – красавчик. Так оно и бывает.

Второй день подряд умираем на льду. Тут главное было восстановиться после первой игры – за что большое спасибо нашему массажисту Руслану Ермолаеву, нашему доктору Раилю Мухаметзянову. Повторюсь, для меня третий период был тяжелее, чем шестой, седьмой… Потом уже легче игралось.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, приехавшим поддержать нас. Очень приятно. Как сказал наш главный тренер – серия вернется в Казань. Вот она и возвращается. Ждем всех болельщиков в пятницу на игре», – сказал Коновалов.

