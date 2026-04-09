  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Ирбиса» Коновалов о 5 овертаймах в матче с «Чайкой»: «Для меня 3-й период был тяжелее, чем 6-й, 7-й... Дальше как будто второе дыхание открылось»
0

Вратарь «Ирбиса» Михаил Коновалов высказался о победе над «Чайкой (3:2 5ОТ, 2-2 в серии) в 1/8 финала Кубка Харламова. 

19-летний голкипер казанцев отразил 55 из 57 бросков. 

«Я в порядке. Получился настоящий исторический матч. Услышали, что новый рекорд установили. Прикольно, что тут говорить.

Сегодня для меня тяжелой была третья двадцатиминутка. Дальше мне игралось легче, уверенней, как будто второе дыхание открылось. Да и верил, что мы забьем все-таки этот гол. Мы и забили. Забил наш молодой парень – красавчик. Так оно и бывает. 

Второй день подряд умираем на льду. Тут главное было восстановиться после первой игры – за что большое спасибо нашему массажисту Руслану Ермолаеву, нашему доктору Раилю Мухаметзянову. Повторюсь, для меня третий период был тяжелее, чем шестой, седьмой… Потом уже легче игралось. 

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, приехавшим поддержать нас. Очень приятно. Как сказал наш главный тренер – серия вернется в Казань. Вот она и возвращается. Ждем всех болельщиков в пятницу на игре», – сказал Коновалов. 

«Давно наблюдаю за Бобровским, нравится его стиль». Михаил Коновалов – будущее «Ак Барса»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МХЛ
logoЧайка
logoМихаил Коновалов
logoИрбис
logoАк Барс
logoМХЛ
Кубок Харламова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
24 минуты назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
27 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
45 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
52 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
57 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
19 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем