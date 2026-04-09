Крикунов о ЦСКА: «Никитин уже перестроил команду, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают, игрокам нужно побольше свободы»
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об игре ЦСКА.
Московский клуб начал серию второго раунда Кубка Гагарина с поражения от «Авангарда» (0:3).
«Никитин уже перестроил ЦСКА, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают москвичи, хотя иногда бывает по пять шайб, но в основном около двух голов.
Оборона у ЦСКА хорошая. Чтобы добавить в атаке, нужно дать игрокам дать побольше свободы.
Вряд ли для Никитина противостояние с «Авангардом» очень особенное и принципиальное, потому что он давно уже не в Омске. Если бы он играл с «Локомотивом», принципиальность была бы», – считает Крикунов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
6 комментариев
Ты хоть расскажи тогда зачем им нужно забивать, почему нет тех людей, и почему вы все так лижите унылого?
Кому там забивать, если Никитину такое не надо, там таких не держат. А уж чуть свободы игрокам - это вообще преступление в его системе
Ну и в чём перестройка Никитиным Цска - нападение не забивает ,а защита пропускает !?
Стелят соломку коням
