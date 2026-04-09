  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о ЦСКА: «Никитин уже перестроил команду, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают, игрокам нужно побольше свободы»
6

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об игре ЦСКА. 

Московский клуб начал серию второго раунда Кубка Гагарина с поражения от «Авангарда» (0:3). 

«Никитин уже перестроил ЦСКА, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают москвичи, хотя иногда бывает по пять шайб, но в основном около двух голов.

Оборона у ЦСКА хорошая. Чтобы добавить в атаке, нужно дать игрокам дать побольше свободы.

Вряд ли для Никитина противостояние с «Авангардом» очень особенное и принципиальное, потому что он давно уже не в Омске. Если бы он играл с «Локомотивом», принципиальность была бы», – считает Крикунов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoВладимир Крикунов
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoАвангард
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ты хоть расскажи тогда зачем им нужно забивать, почему нет тех людей, и почему вы все так лижите унылого?
Кому там забивать, если Никитину такое не надо, там таких не держат. А уж чуть свободы игрокам - это вообще преступление в его системе
Ну и в чём перестройка Никитиным Цска - нападение не забивает ,а защита пропускает !?
Стелят соломку коням
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
