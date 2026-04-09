Макдэвид вошел в топ-50 бомбардиров в истории НХЛ (1215 очков), обогнав Бобби Кларка

Коннор Макдэвид вошел в топ-50 бомбардиров в истории НХЛ (1215 очков).

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

За карьеру в рамках регулярок – 1215 (408+807) баллов в 791 игре.

Макдэвид вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, опередив Бобби Кларка (1210 в 1144). На 49-м месте идет Джереми Реник (1216 в 1363).

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе