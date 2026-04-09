Макдэвид с 3+2, Томпсон с шатаутом и Бенсон с дублем – звезды дня в НХЛ
Коннор Макдэвид, Логан Томпсон и Зак Бенсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Баффало» Зак Бенсон с дублем в ворота «Рейнджерс» (5:3).
Вторая звезда – вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, засушивший «Торонто» (4:0) при 21 отраженном броске.
Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 5 (3+2) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:2). Канадец увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Мак Дэвида половина очков в матче - рикошеты
МакДэвид сегодня официально забрал Арт Росс
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем