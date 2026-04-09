Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Мы поддержим любое его решение. Все хорошее когда-нибудь кончается»

Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: поддержим любое его решение.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис сказал, что клуб поддержит любое решение Александра Овечкина по поводу своего будущего.

Ранее 40-летний капитан «Кэпиталс» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом . Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

В этом сезоне хоккеист набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Ему предстоит принять очень важное решение. Он лучший снайпер и бомбардир нашей команды, долго выступает за клуб. Это семейное решение. Мы полностью поддерживаем его, даем ему время, чтобы определиться. Единственная возможность для этого – взять паузу, провести время с семьей.

Такой игрок появляется один раз в поколение. Он очень много значит для города, клуба, НХЛ, наших болельщиков. Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое посчитает лучшим для себя. Мы поддержим любой его выбор.

Он по‑прежнему любит хоккей, нашу команду, фанатов. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Уверен, он примет правильное решение, каким бы оно ни было. Посмотрим, что произойдет», – сказал Леонсис.