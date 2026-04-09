  • Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Мы поддержим любое его решение. Все хорошее когда-нибудь кончается»
Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Мы поддержим любое его решение. Все хорошее когда-нибудь кончается»

Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: поддержим любое его решение.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис сказал, что клуб поддержит любое решение Александра Овечкина по поводу своего будущего. 

Ранее 40-летний капитан «Кэпиталс» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

В этом сезоне хоккеист набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Ему предстоит принять очень важное решение. Он лучший снайпер и бомбардир нашей команды, долго выступает за клуб. Это семейное решение. Мы полностью поддерживаем его, даем ему время, чтобы определиться. Единственная возможность для этого – взять паузу, провести время с семьей.

Такой игрок появляется один раз в поколение. Он очень много значит для города, клуба, НХЛ, наших болельщиков. Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Все хотят, чтобы он принял такое решение, которое посчитает лучшим для себя. Мы поддержим любой его выбор.

Он по‑прежнему любит хоккей, нашу команду, фанатов. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Уверен, он примет правильное решение, каким бы оно ни было. Посмотрим, что произойдет», – сказал Леонсис. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вашингтона»
Думаю, что его ещё на один уже заключительный сезон продлят, чтобы он побил рекорд Гретцки голы регулярка + Плэй Офф. Ведь это шоу, бизнес, дополнительная повышенная продажа его джерси, высокая посещаемость арены, реклама, ажиотаж, медийность, грандиозное событие, престиж клуба и всей НХЛ и после окончания последнего сезона 2026 - 2027 он триумфально со словами благодарности, с улыбкой и слезами на глазах попрощается со своей командой, со всем клубом, включая владельца, тренерского штаба и генерального менеджера и конечно же с болельщиками, а рядом на месте почёта и почестей будет стоять его семья, ну и конечно же заранее подготовленные памятные подарки ему вручит лично Тед Леонсис или Гэри Бэтмен, а на кубе и медиабортах арены будет надпись "Thank you Ovi", "We love Ovi", "Good bye Ovi".
Думаю, что его ещё на один уже заключительный сезон продлят, чтобы он побил рекорд Гретцки голы регулярка + Плэй Офф. Ведь это шоу, бизнес, дополнительная повышенная продажа его джерси, высокая посещаемость арены, реклама, ажиотаж, медийность, грандиозное событие, престиж клуба и всей НХЛ и после окончания последнего сезона 2026 - 2027 он триумфально со словами благодарности, с улыбкой и слезами на глазах попрощается со своей командой, со всем клубом, включая владельца, тренерского штаба и генерального менеджера и конечно же с болельщиками, а рядом на месте почёта и почестей будет стоять его семья, ну и конечно же заранее подготовленные памятные подарки ему вручит лично Тед Леонсис или Гэри Бэтмен, а на кубе и медиабортах арены будет надпись "Thank you Ovi", "We love Ovi", "Good bye Ovi".
Тут большой вопрос - хочет ли этого Саша?
Тут большой вопрос - хочет ли этого Саша?
Вот он сейчас думает – красиво и достойно уйти в этом сезоне либо по просьбе владельца и руководства клуба отмучиться ещё один сезон ради нового рекорда, естественно ради нового рекорда его будут упрашивать.
Предположение.
Переговоров о продлении нет, но идет активное приватное обсуждение.
Овечкин склоняется к ещё одному году в НХЛ.
Леонсис не против проводить Александра на пенсию с почестями и салютом.
Все стороны сохраняют покерфейс, зрители жуют попкорн.
Предположение. Переговоров о продлении нет, но идет активное приватное обсуждение. Овечкин склоняется к ещё одному году в НХЛ. Леонсис не против проводить Александра на пенсию с почестями и салютом. Все стороны сохраняют покерфейс, зрители жуют попкорн.
Леонис мечтает о продлении. Погоня за рекордом - это супермаркетинг и забитые трибуны на матчах. Понятно, что Ови уже сдает в скорости , но 30+30 выдал - пока тянет и еще может. Думаю основной вопрос - внутреннее ощущение Сани. Не хочет уходить хромой черепахой в забвении. Если почувствует, что еще есть порох на сезон, то продлят
С одной стороны в 40 лет забивать больше 30 голов и набирать больше 60 очков - это очень круто. С другой стороны клубу надо двигаться дальше и делать перестройку
С одной стороны в 40 лет забивать больше 30 голов и набирать больше 60 очков - это очень круто. С другой стороны клубу надо двигаться дальше и делать перестройку
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Понятия не имею, что у них в итоге получится, но менять состав надо
Почему владелец клуба, где играет рекордсмен, адекватнее любого жаждущего рекордов земляка рекордсмена?
Почему владелец клуба, где играет рекордсмен, адекватнее любого жаждущего рекордов земляка рекордсмена?
Потому что для него это бизнес. А для «земляков» - шоу
Саша для Теда Леонсиса как сын....не случайно он сказал -"это будет семейное решение" Даже при заключении первого контракта присутствовали только Леонсис, Саша и его родители, никаких агентов и прилипал ) Он просто сразу его прочувствовал , понял и принял таким , с такой открытой русской неистовостью и куражом, например ) И они всегда были честны друг перед другом ! Саша не разу не подвел Теда, например в количестве проведенных матчей...практически не пропускал "Русская машина не ломается" ) Думаю, что Леонсис очень хочет, чтоб он остался...ибо грек человек умный и прекрасно понимает, что инвестиции в "последний прощальный сезон" окупятся восьмизначными цифрами по прибылям, например ! Да и в команде он по прежнему лидер ! Тут другой вопрос...вопрос усиления команды и вопрос задач (реальных) на сезон....считаю Саша будет принимать решение только исходя из задач и усиления ! Вопрос денег здесь стоять не будет ! Ибо бренд ОВЕЧКИН - это очень дорого ! И этот бренд продается дорого всегда и будет продаваться дорого всегда ! Десятилетия и вечность ) Как и Хоу, Гретцки, Лемье. В скудные времена и Детройт и Эдмонтон и Питтсбург продавали дорого свою историю, своих легенд, извлекая из этого прибыль . И до сих пор извлекают прибыль и буду извлекать всегда и всегда еще дороже , с каждым годом эта инвестиция увеличивает стоимость . История/Легенды клуба/Мерч/Бренд/Например : вы купите легендарный лимонад под названием "895" "900" "1000" и спустя 20-30 лет, где вам будет улыбаться Ови с банки и.т.д. (а НХЛ это бизнес, никто и не скрывает. И продажа и обмены игроков - часть этого бизнеса). Леонсис 100% готов продлить...слово за Михалычем ) Надеюсь продлится хотя бы на сезон - в том формате, в каком он играет сейчас + усиление команды ! Считаю летний разговор Леонсиса с Ови в этом контексте (усиление+задачи от него) будет главным ! А семья потерпит еще год...тем более, что они без проблем живут в таком режиме многие года !
Можно попробовать сделать финт а-ля Дацюк. Продлиться на год, попробовать достать до Грецки по сумме голов, а затем в ходе сезона завершить карьеру в НХЛ. Истекающий контракт обменять, кому нужно разгрузить платёжку летом.
Можно попробовать сделать финт а-ля Дацюк. Продлиться на год, попробовать достать до Грецки по сумме голов, а затем в ходе сезона завершить карьеру в НХЛ. Истекающий контракт обменять, кому нужно разгрузить платёжку летом.
Исторически это будет некрасиво. Либо играй, либо нет.
Можно попробовать сделать финт а-ля Дацюк. Продлиться на год, попробовать достать до Грецки по сумме голов, а затем в ходе сезона завершить карьеру в НХЛ. Истекающий контракт обменять, кому нужно разгрузить платёжку летом.
так и будет, судя по всему.
Овечкин в лучшие годы никогда не делал проблем для менеджмента клуба с продлением, а тут уже ситуация другая и он действительно заслужил делать,что хочется.
Какой-то подогрев пошел. Значит, есть большая вероятность, что будет заканчивать в этом году. Не с проста вся эта суета началась
Мне кажется Овечкин склоняется к тому чтобы закончить карьеру
Сейчас, в ходе концовки сезона бессмысленно что-то решать. Ови отдохнёт после сезона, проведёт время с семьёй в России и через месяцок (а скорее всего и меньше) скажет: "Всё, не могу больше, не могу без хоккея, еду на предсезонку, продлеваю контракт!"
Сейчас, в ходе концовки сезона бессмысленно что-то решать. Ови отдохнёт после сезона, проведёт время с семьёй в России и через месяцок (а скорее всего и меньше) скажет: "Всё, не могу больше, не могу без хоккея, еду на предсезонку, продлеваю контракт!"
..с Динамо..
Материалы по теме
Овечкин о карьере: «Я не знаю, конец это или нет. Если бы мне было 35 или 25, это одно дело, но когда тебе 40, ты думаешь о будущем. Игра меняется, в НХЛ приходит все больше мастеровитых ребят»
8 апреля, 18:18
Томпсон об Овечкине: «Будет печальный день, когда он решит завершить карьеру. Все хотят, чтобы он вернулся в следующем сезоне. Он все еще может играть, если захочет»
8 апреля, 17:49
Фетисов об Овечкине: «На нем тоже лежит ответственность за плохой сезон «Вашингтона». Хотя Саша не может отвечать за всех – работу голеадора он выполнил»
8 апреля, 15:39
Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»
8 апреля, 14:39
Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею
8 апреля, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
8 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
23 минуты назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
26 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
44 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
51 минуту назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
56 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
18 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем