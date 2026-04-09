Алексей и Илья Протасы из «Вашингтона» – 2-й дуэт братьев из Беларуси в истории НХЛ. Костицыны тоже играли вместе – за «Монреаль» и «Нэшвилл»

Алексей и Илья Протасы из «Вашингтона» – 2-й дуэт братьев из Беларуси в НХЛ.

Форвард «Вашингтона » Илья Протас дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:0).

19-летний нападающий сыграл вместе со своим старшим братом Алексеем , они совместно ассистировали защитнику Коулу Хатсону, поразившему пустые ворота.

Это второй дуэт братьев из Беларуси , сыгравших в НХЛ . Ранее в лиге выступали Андрей и Сергей Костицыны, причем они тоже играли вместе (за «Монреаль» и «Нэшвилл»).