  • Макдэвид сделал 15-й хет-трик в регулярках НХЛ (в этом сезоне – 3-й) – 4-й результат среди действующих игроков. Он обогнал Кросби, Малкина и Мэттьюса
23

Коннор Макдэвид сделал 15-й хет-трик в регулярках НХЛ (в этом сезоне – 3-й).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2). 

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Хет-трик стал для Макдэвида третьим в этом сезоне. Всего у него 15 игр с 3+ шайбами в регулярках – 4-й результат среди действующих игроков. 

Макдэвид обошел Остона Мэттьюса («Торонто»), Сидни Кросби и Евгения Малкина (оба – «Питтсбург»), у которых по 14 хет-триков. 

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 34), Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 16). 

В истории «Ойлерс» Коннор тоже идет на 4-м месте. Больше хет-триков только у Уэйна Гретцки (43), Яри Курри и Гленна Андерсона (по 20). 

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Бегунок без броска обогнал даже профильного снайпера ))
Фанаты кучерова (патриотики ) не дремлят даже здесь
Да, был когда-то Пастернак чистым снайпером, а сейчас приходится быть вдохновителем и организатором побед
Человек, забивший гол, помог команде забить шайбу один раз за матч.
Человек, отдавший два паса, помог команде забить дважды за матч.
Человек, отдавший два паса, получил плюшки за чужую работу. В следующий раз голов не будет и его пасы станут бесполезными.
Это что, все пасующие получают "плюшки за чужую работу"? Любопытное вИдение хоккея.

Пойнт в прошлые четыре сезона был круче Кучерова?

Про "в следующий раз" бессмысленно, ведь мы обсуждаем то, что в реальности уже произошло, а не фантазии.
NHL Career Leaders for Hat Tricks
1. Wayne Gretzky* 1979-99 50
2. Mario Lemieux* 1984-06 40
3. Mike Bossy* 1977-87 39
4. Alex Ovechkin 2005-26 34
5. Brett Hull* 1986-06 33
6. Phil Esposito* 1963-81 32
7. Marcel Dionne* 1971-89 28
Bobby Hull* 1957-80 28
9. Maurice Richard* 1942-60 26
10. Cy Denneny* 1917-29 25
это с ПО😎коль не ошибаюсь
Без. Хет-трики вообще никогда не суммировались.
Макдэвид делит 10-е место в истории НХЛ по числу игр с 5+ и 4+ очками в регулярках (14 и 47). Он лидирует среди действующих игроков в обоих зачетах
9 апреля, 05:46
Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ – 4-й результат среди россиян. В истории «Питтсбурга» он делит 2-е место с Кросби
5 апреля, 05:58
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
25 марта, 07:30
