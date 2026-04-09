Макдэвид сделал 15-й хет-трик в регулярках НХЛ (в этом сезоне – 3-й) – 4-й результат среди действующих игроков. Он обогнал Кросби, Малкина и Мэттьюса

Коннор Макдэвид сделал 15-й хет-трик в регулярках НХЛ (в этом сезоне – 3-й).

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Хет-трик стал для Макдэвида третьим в этом сезоне. Всего у него 15 игр с 3+ шайбами в регулярках – 4-й результат среди действующих игроков.

Макдэвид обошел Остона Мэттьюса («Торонто»), Сидни Кросби и Евгения Малкина (оба – «Питтсбург»), у которых по 14 хет-триков.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 34), Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 16).

В истории «Ойлерс» Коннор тоже идет на 4-м месте. Больше хет-триков только у Уэйна Гретцки (43), Яри Курри и Гленна Андерсона (по 20).

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе