  Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 90+ очками за сезон. Коффи достиг этой отметки 4 раза, трижды набрав 120+
17

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2). 

На счету 26-летнего канадца 91 (21+70) очко в 79 играх при полезности «+23» (второй показатель в «Ойлерс»). 

Бушар стал вторым защитником в истории «нефтяников», достигшим отметок 90 очков и 70 ассистов за сезон.

В обоих случаях ранее это удавалось только Полу Коффи (4 и 3 раза соответственно; 1982/83 – 96 очков в 80 играх, 1983/84 – 126 в 80 при 86 ассистах, 1984/85 – 121 в 80 при 84, 1985/86 – 138 в 79 при 90). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Будет эпично, когда Норрис отдадут тому, кто на два десятка очков позади останется))) Насколько я понимаю, Бушар даже в качестве кандидата не рассматривается?!... И сборной Канады такие парни тоже, похоже, ни к чему.
Суббан в студии неделю назад его даже в пятёрку лучших на Норрис не поставил
Вот поэтому Канада в финале Олимпиады и облажалась. Надо было у Коффи спрашивать
С такими партнёрами набирать много очков - одно удовольствие! Думаю, даже фанатференцвароша десяточку бы пробил за сезон, просто стоя перед воротами.
Согласен по Норрису, так такой же Полу -защитник Карлсон, тоже привозящий в обороне, брал
Карлссон брал Норрис с полезностью -26 и ужасными цифрами по продвинутой статистике в своей зоне защиты
Только он тогда выбил 100 плюс очков, в первые за 30 лет для дефа со времен Литча и тд. Бушар сотку не пробьет, но в истории не мало было случаев когда самый результативный защитник сезона не брал Норрис, пару лет назад Йоси выбил 96 очков, рекорд франшизы все дела, но отдали Макару. В этому году Веренски достоин, тащит жакетов на горбу, но им может не хватить для по совсем чуть-чуть, смутит ли это журналюг?
Коффи монстрюга
