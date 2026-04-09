Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 90+ очками за сезон. Коффи достиг этой отметки 4 раза, трижды набрав 120+

Эван Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с 90+ очками за сезон.

Защитник «Эдмонтона » Эван Бушар дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (5:2).

На счету 26-летнего канадца 91 (21+70) очко в 79 играх при полезности «+23» (второй показатель в «Ойлерс»).

Бушар стал вторым защитником в истории «нефтяников», достигшим отметок 90 очков и 70 ассистов за сезон.

В обоих случаях ранее это удавалось только Полу Коффи (4 и 3 раза соответственно; 1982/83 – 96 очков в 80 играх, 1983/84 – 126 в 80 при 86 ассистах, 1984/85 – 121 в 80 при 84, 1985/86 – 138 в 79 при 90).