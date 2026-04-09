Макдэвид делит 10-е место в истории НХЛ по числу игр с 5+ и 4+ очками в регулярках (14 и 47). Он лидирует среди действующих игроков в обоих зачетах

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Матч с 5+ очками стал для 29-летнего канадца 14-м в рамках регулярок лиги. Он делит 10-е место в истории лиги по их числу с Жильбером Перро и Полом Коффи.

Выше идут Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Стив Айзерман, Яри Курри и Марсель Дионн (у всех – по 16), Брайан Троттье, Майк Босси и Дэйл Хаверчак (у всех – по 15).

Среди действующих игроков второе место занимает Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11), третье – Никита Кучеров («Тампа», 9).

Кроме того, Макдэвид делит 10-е место и по числу игр с 4+ очками в регулярках (47). В этом зачете он сравнялся с Курри.

Выше идут Гретцки (217), Лемье (124), Эспозито (70), Дионн (63), Босси (60), Яромир Ягр (56), Айзерман (55), Петер Штястны (54) и Троттье (49).

Среди действующих игроков второе место занимает Сидни Кросби («Питтсбург», 43), третье – Кучеров (42).

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе