  • Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – 3-й результат в истории для игроков в возрасте до 20 лет. Только у Гретцки и Кросби было больше
16

Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – 3-й результат в истории для игроков в возрасте до 20 лет. Только у Гретцки и Кросби было больше

Макклин Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – топ-3 для игроков до 20 лет.

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:5). 

На счету 19-летнего канадца стало 108 (42+66) очков в 77 играх в текущем сезоне. 

Это 3-й результат в истории НХЛ по очкам за одну регулярку для игроков в возрасте до 20 лет. 

Селебрини превзошел Джимми Карсона (1987/88, 107 очков в 80 играх, 55+52, «Лос-Анджелес») и уступает только Уэйну Гретцки (1979/80, 137 в 79, 51+86, «Эдмонтон») и Сидни Кросби (2006/07, 120 в 79, 36+84, «Питтсбург»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Кросби выдал супер результат. Наверное так и останется навсегда лучшим для современного НХЛ.
Ну наконец то настоящий Некстван, Красава)
Где бы был Кросби, если б не травмы....
Где бы был Кросби, если б не травмы....
Я думаю, его многочисленные сотрясы во многом поспособствовали ужесточению правил
Я думаю, его многочисленные сотрясы во многом поспособствовали ужесточению правил
Так там выяснилось то по итогу, что дело не в сотрясах, а в рукожопости медиков ПП. Что кстати и показала его дальнейшая карьера. Вообще диву даешься от таких эпических фейлов. И Тараса нашего в том же духе чуть не загубили в СЛБ.
В таких случаях скорее не стоит возносить да небес, прежде всего в целях благосклонности хоккейной судьбы для самого Маклина. Но шабашит пока явно не по-детски.)
Что МакДи, что его юный друг, или конкурент, или Некст-некстван, или Пост-Уан; если будут идти в таких графиках, то наверняка будут интенсивно обновлять всякие "исторические списки".)
Напомните, у кого первые три места по очкам, общему количеству в истории франшизы?
Напомните, у кого первые три места по очкам, общему количеству в истории франшизы?
Марло 1111, Торнтон 1055, Павелски 761

Селебрини - 171 - сегодня в топ-20 зашел ;)
Марло 1111, Торнтон 1055, Павелски 761 Селебрини - 171 - сегодня в топ-20 зашел ;)
Спасибо, будем следить, темп набрал не плохой👍
Материалы по теме
Селебрини – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон
31 марта, 04:20
Селебрини набрал 150 очков в НХЛ до 20-летия и стал шестым хоккеистом, кому это удалось – после Гретцки, Кросби, Айзермана, Хаверчака и Карсона
5 марта, 12:43
Селебрини вошел в топ-5 в истории НХЛ по числу игр с 4+ очками в возрасте до 20 лет (4). Также в списке Гретцки, Кросби, Хаверчак и Карсон
28 января, 07:10
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
22 минуты назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
25 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
43 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
50 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
55 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
17 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
