Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – 3-й результат в истории для игроков в возрасте до 20 лет. Только у Гретцки и Кросби было больше

Макклин Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – топ-3 для игроков до 20 лет.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (2:5).

На счету 19-летнего канадца стало 108 (42+66) очков в 77 играх в текущем сезоне.

Это 3-й результат в истории НХЛ по очкам за одну регулярку для игроков в возрасте до 20 лет.

Селебрини превзошел Джимми Карсона (1987/88, 107 очков в 80 играх, 55+52, «Лос-Анджелес») и уступает только Уэйну Гретцки (1979/80, 137 в 79, 51+86, «Эдмонтон») и Сидни Кросби (2006/07, 120 в 79, 36+84, «Питтсбург»).