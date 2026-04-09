Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – 3-й результат в истории для игроков в возрасте до 20 лет. Только у Гретцки и Кросби было больше
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:5).
На счету 19-летнего канадца стало 108 (42+66) очков в 77 играх в текущем сезоне.
Это 3-й результат в истории НХЛ по очкам за одну регулярку для игроков в возрасте до 20 лет.
Селебрини превзошел Джимми Карсона (1987/88, 107 очков в 80 играх, 55+52, «Лос-Анджелес») и уступает только Уэйну Гретцки (1979/80, 137 в 79, 51+86, «Эдмонтон») и Сидни Кросби (2006/07, 120 в 79, 36+84, «Питтсбург»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Что МакДи, что его юный друг, или конкурент, или Некст-некстван, или Пост-Уан; если будут идти в таких графиках, то наверняка будут интенсивно обновлять всякие "исторические списки".)
Селебрини - 171 - сегодня в топ-20 зашел ;)