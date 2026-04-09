Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в возрасте до 30 лет (1215), обогнав Лемье. Рекорд у Гретцки (2072)

Коннор Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в возрасте до 30 лет.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) балла в 79 играх в текущем сезоне.

За карьеру в рамках регулярок – 1215 (408+807) очков в 791 игре.

Макдэвид вышел на 2-е место в истории лиги, по числу набранных очков в возрасте до 30 лет. Он обошел Марио Лемье (1211 в 599 играх, 494+717).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (2072 в 895 играх, 706+1366).

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе