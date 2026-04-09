  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в возрасте до 30 лет (1215), обогнав Лемье. Рекорд у Гретцки (2072)
34

Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в возрасте до 30 лет (1215), обогнав Лемье. Рекорд у Гретцки (2072)

Коннор Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в возрасте до 30 лет.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) балла в 79 играх в текущем сезоне. 

За карьеру в рамках регулярок – 1215 (408+807) очков в 791 игре. 

Макдэвид вышел на 2-е место в истории лиги, по числу набранных очков в возрасте до 30 лет. Он обошел Марио Лемье (1211 в 599 играх, 494+717). 

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (2072 в 895 играх, 706+1366).  

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoПиттсбург
logoЭдмонтон
logoУэйн Гретцки
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
рейтинги
logoМарио Лемье
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть просто, обойти Лемье... Коннор робот, хоть он и отрицает это.
Ответ ghamdial
Жесть просто, обойти Лемье... Коннор робот, хоть он и отрицает это.
Разница в 192 игры и в одно онкологическое заболевание
Ответ t0ni12
Разница в 192 игры и в одно онкологическое заболевание
И в отсутствии потолка зарплат в лиге во времена Лемье) Не принижая его, Марио величина.
нет слов, чтобы описать этого гения! лучший хоккеист 21-ого века! 6 Арт Росс близок и никого даже близко нет. КС нужно взять и все вопросы хейтерков будут закрыты!
Ответ JuVero
нет слов, чтобы описать этого гения! лучший хоккеист 21-ого века! 6 Арт Росс близок и никого даже близко нет. КС нужно взять и все вопросы хейтерков будут закрыты!
Если он станет лучшим бомбардиром и снайпером КС в 21 веке думаю уже закроет.
Ответ JuVero
нет слов, чтобы описать этого гения! лучший хоккеист 21-ого века! 6 Арт Росс близок и никого даже близко нет. КС нужно взять и все вопросы хейтерков будут закрыты!
Еще ничего не ясно. Кучеров ,если темп последних полутора месяцев вернет, то все возможно. И получит четвертый Росс
Думаю, что Макди перепишет ещё не один рекорд!
Ответ Dottore
Думаю, что Макди перепишет ещё не один рекорд!
Рекорд Грецки он точно не побьет по очкам, а вот 2000 наберет надо без травм , да и здоровье позволит.
Если без тяжёлых травм, то уверенно идёт на 2000+ очков и второе итоговое место по очкам
Ну все. Я так понимаю гонка в этом сезоне закончена…
Правда у Марио на 200 игр меньше😬✌️😬
Шикарно, жаль до Гретцки не добрался
Ответ See what
Шикарно, жаль до Гретцки не добрался
Совсем чучуть не хватило)
Ответ Evgeniy E.
Совсем чучуть не хватило)
пару очков🤭
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
