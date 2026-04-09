  • Макдэвид набрал 130+ очков в 3 сезонах НХЛ и делит с Дионном 4-е место в истории. Чаще этой отметки достигали Гретцки, Лемье и Эспозито
12

Макдэвид набрал 130+ очков в 3 сезонах НХЛ и делит с Дионном 4-е место в истории. Чаще этой отметки достигали Гретцки, Лемье и Эспозито

Коннор Макдэвид в 3-й раз в карьере в НХЛ набрал 130+ очков за сезон.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) балла в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Сезон со 130+ очками стал для Макдэвида третьим в карьере (2022/23 – 153 в 82, 2023/24 – 132 в 76). 

По числу таких сезонов он сравнялся с Марселем Дионном (3) и делит с ним 4-е место в истории лиги. 

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (13 сезонов со 130+ баллами), Марио Лемье (6) и Фил Эспозито (4). 

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Количество набранных очков Коннора Макдэвида в среднем за матч в матчах против первых номеров драфта:

Против Селебрини - 2.71
Против Кросби - 2.0
Против Овечкина - 1.94
Против Стэмкоса - 1.93
Против Слафковски - 1.86
Ответ Артур Мирошин
Количество набранных очков Коннора Макдэвида в среднем за матч в матчах против первых номеров драфта: Против Селебрини - 2.71 Против Кросби - 2.0 Против Овечкина - 1.94 Против Стэмкоса - 1.93 Против Слафковски - 1.86
Борьба все-таки с Кучеровым и Маккинноном на данный момент, против них стата не помешала бы?!
Ответ Pink Floyd1276
Борьба все-таки с Кучеровым и Маккинноном на данный момент, против них стата не помешала бы?!
1,31 и 1,46 соответственно
Когда видел игру Уэйна Гретцки не думал, что он настолько Велик! Не зря говорят, что великое видится на расстоянии...
Ответ КиКо
Когда видел игру Уэйна Гретцки не думал, что он настолько Велик! Не зря говорят, что великое видится на расстоянии...
Всё гениальное просто)
Ответ КиКо
Когда видел игру Уэйна Гретцки не думал, что он настолько Велик! Не зря говорят, что великое видится на расстоянии...
Такую фигню с Месси переживем
ставлю, что Гретцки он не догонит)
Ответ SopTecret
ставлю, что Гретцки он не догонит)
По КС до 30 лет - уже железно не догонит !!!!
13 сезонов просто фантастика
Ответ Kenan_MR
13 сезонов просто фантастика
да это просто........👏👏👏
