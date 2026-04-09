Макдэвид набрал 130+ очков в 3 сезонах НХЛ и делит с Дионном 4-е место в истории. Чаще этой отметки достигали Гретцки, Лемье и Эспозито

Коннор Макдэвид в 3-й раз в карьере в НХЛ набрал 130+ очков за сезон.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) балла в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Сезон со 130+ очками стал для Макдэвида третьим в карьере (2022/23 – 153 в 82, 2023/24 – 132 в 76).

По числу таких сезонов он сравнялся с Марселем Дионном (3) и делит с ним 4-е место в истории лиги.

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (13 сезонов со 130+ баллами), Марио Лемье (6) и Фил Эспозито (4).

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе