Видео
8

Подколзин набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе». У него 19+18 в 79 играх в сезоне при «+17»

Василий Подколзин набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2). 

На счету 24-летнего россиянина стало 37 (19+18) очков в 79 играх в текущем сезоне при полезности «+17» (третий показатель в «Ойлерс»). 

Сегодня Василий (16:48, 3:25 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 3 силовых приема, сделал 2 блока.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВасилий Подколзин
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoСан-Хосе
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Васе надо делать красиво 20+20 до конца сезона.А по плюс минус он лучший нападающий в команде, впереди Экхольм и как ни странно Бушар.
Ответ igor nn
Если посмотреть на продвинутую статистику именно в своей зоне защиты, то у Бушара будут лучше цифры, чем у того же Веренски и Макара и тем более Хьюза.

Для сравнения, в этом сезоне Веренски совершил 10 ключевых ошибок в своей зоне защиты, которые привели к заброшенной шайбе соперника. У Макара таких ошибок 12, а у Бушара 11

Для наглядности у Даррелла Нерса таких ошибок 27
Ответ igor nn
20+20+ +20
Тогда уж
Трипл дабл нужен
Вася- молодчик! Летс го Ойлерз.
Вася нашёл свою команду. Он создаёт давление на ворота, подправляет и добивает. Ну и стягивает на себя защиту, давая простор для партнёров. Парень который таскает рояль, но без его не было бы концерта.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
25 минут назадВидео
