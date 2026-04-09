Подколзин набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе». У него 19+18 в 79 играх в сезоне при «+17»

Василий Подколзин набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (5:2).

На счету 24-летнего россиянина стало 37 (19+18) очков в 79 играх в текущем сезоне при полезности «+17» (третий показатель в «Ойлерс»).

Сегодня Василий (16:48, 3:25 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 3 силовых приема, сделал 2 блока.