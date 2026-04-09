Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 игра в запасе
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2) и был признан первой звездой.
На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне.
Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги от трехкратного обладателя награды – форварда «Тампы» Никиты Кучерова (127 баллов в 72 играх, 43+84).
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (123 в 76, 51+72).
До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 3 матча, «Лайтнинг» – 4, «Эвеланш» – 5.
Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр.
Посмотрим чем ответит Никита.
До конца сезона должен подняться еще на три места - впереди Джереми Рёник (1216), Ларри Мёрфи (1217) и Жан Беливо (1219).
В 29 лет...
Такими темпами Макдэвид ещё и Ришара заберёт, в этом случае Харта точно ему отдадут!