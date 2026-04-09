Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 очка против 127. У Никиты есть 1 игра в запасе

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2) и был признан первой звездой. 

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги от трехкратного обладателя награды – форварда «Тампы» Никиты Кучерова (127 баллов в 72 играх, 43+84). 

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (123 в 76, 51+72). 

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 3 матча, «Лайтнинг» – 4, «Эвеланш» – 5. 

Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ну вот кто это? Киборг б... помноженный на, вечность.. Это терминатор, выбежавший из джунглей..
)))))
Куч могуч. Но Мак феноменален
Зашел с козырей и решил убить интригу, товарищ Макдэвид.
Посмотрим чем ответит Никита.
Никита как то тяжело очки набирает в последнее время
Он пер как танк, но умудрился поймать простуду, пропустил два матча и после этого видимо не в самых лучших кондициях.
И вошел в топ-50 за всю историю, обогнав Бобби Кларка - 791 матч, 1215 очков

До конца сезона должен подняться еще на три места - впереди Джереми Рёник (1216), Ларри Мёрфи (1217) и Жан Беливо (1219).

В 29 лет...
Овечкин выиграл свой КС в 32, Селянне в 35, Бурк в 40. Времени еще вагон
Все таки отдал пиво подержать
А не хочет случайно Макдевид полтинник выбить ?
У Макдэвида в конце регулярки больше мотивации, так как Эдмонтон ещё не все свои вопросы решил, могут свалиться в зону уайлд-кард, в отличии от Колорадо и Тампы, к несчастью для Кучерова и Маккинона.
Такими темпами Макдэвид ещё и Ришара заберёт, в этом случае Харта точно ему отдадут!
Если Сан-Хосе попадет в плей-офф, то харт точно не дадут
Сан Хосе уже никуда не попадет
Даже Купер, который выжимал все соки из Маков на ОИ, не смог помочь Никитосу(
Орлов с хет-триком помог - исправил потенциально голевую передачу Рословику сразу на гол.
Макдэвиду нет равных в этом виде спорта на данный момент, как бы не болел за Куча
Я сам болею за Куча, Васю и Тампу, но с тобой сложно не согласиться
Так если бы не пропуски куча,то он на 1 месте шел
харт ушел от Никиты. Мак включил повышенную передачу.
