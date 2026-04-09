Тренер «Динамо» Якубов о том, что обругал оператора в Минске: «В КХЛ есть правила – не снимать информацию с планшетки. Он их знал – к скамейке хозяев не подъезжал»

Равиль Якубов про инцидент с оператором в Минске: в КХЛ есть правила, он их знал.

Старший тренер московского «Динамо» Равиль Якубов высказался об инциденте с телеоператором во время второго матча первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (1:4, итог серии – 0-4).

Во время тайм-аута тренеры и игроки бело-голубых прогнали оператора. В трансляцию попали слова Якубова: «Уйди ## ### ».

– Большой резонанс вызвал эпизод из второго матча серии с минским «Динамо», когда в концовке, заменив вратаря на шестого полевого игрока, вы жестко обратились к минскому телеоператору. Комментаторы в интернете вас раскритиковали, но некоторые болельщики «Динамо», наоборот, отметили, что со стороны команды это была чуть ли не самая энергичная акция во всей серии. Кто прав?

– Хорошо, что мы вернулись к этому вопросу.

В первую очередь хочу сказать, что я погорячился – слова были выбраны неправильные, приношу за них свои извинения – и телеоператору, и телезрителям.

Во-вторых, объясню причины такой реакции. Сейчас на скамейках запасных всех команд КХЛ находятся телеэкраны, вся информация с трансляций сразу же считывается и анализируется. В данном тайм-ауте наш тренерский штаб показывал все детали игры шестерки хоккеистов нашей команды – кто куда двигается и пасует. И, получается, в прямом эфире их могли увидеть все, включая соперников.

В КХЛ есть определенные правила – в такие моменты телеоператор не должен снимать всю информацию с планшетки. И, кстати, мы видели, что он об этом знает, поскольку к скамейке команды хозяев в данный момент он близко не подъезжал – в отличие от нашей.

Любой тренер должен защищать интересы своей команды. Это и произошло – пусть и в излишне эмоциональной форме. Для меня она в общем-то не является свойственной – я всегда открыт для прессы и общаюсь на профессиональном хоккейном языке.

К сожалению, тут в, возможно, одном из решающих эпизодов серии произошел такой эксцесс. Надеюсь, причины такой реакции теперь понятны, – сказал Якубов.