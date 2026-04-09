  • 16-летний форвард «Ирбиса» Иванов про свой гол «Чайке» в 5-м овертайме: «Выходил на смену, а у меня уже темнело в глазах. Всю душу вложил в этот бросок, упал на лед без сил»
Форвард «Ирбиса» Даниил Иванов высказался про свой гол в пятом овертайме матча с «Чайкой (3:2 5ОТ, 2-2 в серии) в 1/8 финала Кубка Харламова. 

16-летний нападающий отличился на 143-й минуте. Гол стал для него первым в Olimpbet МХЛ. 

«Я думаю, что это сон любого 16-летнего парня. Выходил на эту смену, а у меня уже темнело в глазах, я не понимал, что происходит. Поехал, мы зашли в зону, увидел, как Камалов скидывает мне шайбу, и я всю душу вложил в этот бросок. Попал, все начали радоваться, я упал на лед уже просто без сил.

Сегодня мы просто собрались всей командой, выиграли матч на характере – по-другому быть и не могло. Все думали только о победе, так и случилось.

Говорят, что молодые игроки очень быстро восстанавливаются. Я этого на себе, конечно, не почувствовал. Но за счет характера и силы воли получилось забить. Персонал делал все, чтобы нам было легче играть. За это им можно сказать только огромное спасибо», – сказал Иванов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МХЛ
logoМХЛ
Кубок Харламова
logoЧайка
logoИрбис
logoАк Барс
Дебютный гол в лиге, забитый в пятом овертайме серии, где после домашних игр уступали 0:2. Реально мечта любого пацана)
Матч «Чайка» − «Ирбис» в плей-офф стал самым продолжительным в истории МХЛ. Игра завершилась в 5-м овертайме – 16-летний Иванов забил на 142:49
8 апреля, 21:18
