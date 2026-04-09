Алексей и Илья Протасы – 4-й дуэт братьев в истории «Вашингтона». Они вдвоем ассистировали Коулу Хатсону при шайбе в пустые ворота «Торонто»
Форвард «Вашингтона» Илья Протас дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:0).
19-летний белорус сыграл вместе со своим старшим братом Алексеем. Для «Кэпиталс» это 4-й случай, когда за команду в официальном матче сыграли два брата.
Ранее это были братья Ферраро (Питер и Крис), Хантеры (Марк и Дэйл) и Миллеры (Кевин и Келли).
Отметим, что Илья Протас набрал первое очко в лиге, вместе с братом ассистировав Коулу Хатсону при голе в пустые ворота.
Среди трех предыдущих братских дуэтов в истории «столичных» вместе поучаствовать в заброшенной шайбе удалось только Миллерам (1992 год).
Напомним, что в текущем сезоне на счету Ильи Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
7 комментариев
В НХЛ за последние пару сезонов появилось много братьев) Хьюзы, Ткачуки, Хатсоны (4 их вроде потенциально может стать), Линдгрены, Протасы, Шенны, Фольньо
Шенны и Фолиньо здесь каким боком?) Они появились в НХЛ примерно полтора десятка лет назад, там уже скоро заканчивать)
БРАТЬЯ КОСТИЦЫНЫ!
поздравляю Илью! начало неплохое!
