  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексей и Илья Протасы – 4-й дуэт братьев в истории «Вашингтона». Они вдвоем ассистировали Коулу Хатсону при шайбе в пустые ворота «Торонто»
7

Алексей и Илья Протасы – 4-й дуэт братьев в истории «Вашингтона». Они вдвоем ассистировали Коулу Хатсону при шайбе в пустые ворота «Торонто»

Форвард «Вашингтона» Илья Протас дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:0). 

19-летний белорус сыграл вместе со своим старшим братом Алексеем. Для «Кэпиталс» это 4-й случай, когда за команду в официальном матче сыграли два брата. 

Ранее это были братья Ферраро (Питер и Крис), Хантеры (Марк и Дэйл) и Миллеры (Кевин и Келли). 

Отметим, что Илья Протас набрал первое очко в лиге, вместе с братом ассистировав Коулу Хатсону при голе в пустые ворота.

Среди трех предыдущих братских дуэтов в истории «столичных» вместе поучаствовать в заброшенной шайбе удалось только Миллерам (1992 год). 

Напомним, что в текущем сезоне на счету Ильи Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoАлексей Протас
Дэйл Хантер
logoКоул Хатсон
logoИлья Протас
Келли Миллер
logoВашингтон
logoТоронто
Марк Хантер
logoНХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В НХЛ за последние пару сезонов появилось много братьев) Хьюзы, Ткачуки, Хатсоны (4 их вроде потенциально может стать), Линдгрены, Протасы, Шенны, Фольньо
Ответ Bat Stef
Шенны и Фолиньо здесь каким боком?) Они появились в НХЛ примерно полтора десятка лет назад, там уже скоро заканчивать)
Ответ Jose Shark
БРАТЬЯ КОСТИЦЫНЫ!
поздравляю Илью! начало неплохое!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
7 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
10 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
28 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
35 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
40 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
55 минут назад
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
2 минуты назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем