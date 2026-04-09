  «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 3 очка за 3 матча до завершения регулярки. Далее – 2 игры против «Питтсбурга» за 2 дня
«Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 3 очка за 3 матча до завершения регулярки. Далее – 2 игры против «Питтсбурга» за 2 дня

«Вашингтон» обыграл «Торонто» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ

С 89 очками в 79 играх «Кэпиталс» занимают 12-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 3 очка – как от второй позиции wild card, так и от третьего места в Столичном дивизионе. 

Команде осталось провести 3 игры до завершения регулярки – 2 игры против «Питтсбурга» за 2 дня (11 и 12 апреля, в гостях и дома) и матч против «Коламбуса» (15 апреля, в гостях). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
с Питтсбургом будет тяжело. Кросби, Малкин и Чинахов сейчас в огне, они могут втроём разнести мой Вашингтон...
Манта ?? Ракель???
Кто в огне сейчас так это Манта еще и Ракель форму набрал
Мотивация разная. Питсбург с практической точки зрения уже в ПО, а сегодня может и юридически оформить. В случае победы на рогами они 100% в ПО, а если еще Филадельфия в основное время проиграет, то 100% на 2 месте Метрополитена. Так что главная задача у них будет не получить ненужных травм. Тогда как у Вашингтона пока еще есть шансы, да и беречься особо незачем.
тут сто процентов мимо плей офф. Филам достаточно набрать 3 очка в оставшихся 4 матчах, при условии что свои оставшиеся матчи выиграет Вашингтон. поэтому летом надо перетряхивать состав, особенно нуждаемся в хорошем центре. при всем уважении, Дюбуа не играет на свои деньги, а Строум не тянет. подтянуть Кристалла с Херши, дать больше игрового времени молодежи и проводить на заслуженный покой капитана. таким вижу следующий сезон)
Филе надо 4 набирать, при равенстве Вашингтон выше будет. Дюбуа в принципе не играл, у него травма большую часть сезона была, а когда он вышел, команда показывает статистику клуба плей-офф
У Дюбуа запрет на обмен до 2028 года.
Его никуда не скинешь с его репутацией, дале если он снимет свой запрет
Поражение от Нью-Джерси было лишним.
А ещё возможно Панарина не хватило.
Даже если выиграют все оставшиеся, маловероятно, что протиснутся в плей-офф.
На западе конечно, все куда проще) с 83 очками в зоне по
Два поражения от НДД и НР могут оказаться решающими в борьбе за ПО. С другой стороны команда весь сезон кувыркалась.
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
6 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
21 минуту назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
24 минуты назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
42 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
49 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
54 минуты назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
16 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем