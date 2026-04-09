«Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 3 очка за 3 матча до завершения регулярки. Далее – 2 игры против «Питтсбурга» за 2 дня

«Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 3 очка за 3 матча до конца регулярки.

«Вашингтон » обыграл «Торонто » (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

С 89 очками в 79 играх «Кэпиталс» занимают 12-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 3 очка – как от второй позиции wild card, так и от третьего места в Столичном дивизионе.

Команде осталось провести 3 игры до завершения регулярки – 2 игры против «Питтсбурга » за 2 дня (11 и 12 апреля, в гостях и дома) и матч против «Коламбуса» (15 апреля, в гостях).