Овечкин не забил в 4-м матче подряд – против «Торонто». Капитан «Вашингтона» нанес 3 броска и провел 16:36 на льду
Александр Овечкин не забил в четвертом матче подряд в НХЛ.
«Вашингтон» обыграл «Торонто» (4:0) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями при нейтральной полезности.
Форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 16:36 (3:59 – в большинстве).
Серия Овечкина без голов продлилась до четырех матчей, без очков – до двух.
В этом сезоне нападающий набрал 61 (31+30) балл за результативность в 79 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Худшие сезоны Ови по матчам без голов:
25-26 - 56
16-17 - 55
23-24 - 54
10-11 - 52
11-12 - 48
Хотя видно, насколько износился и устал Овечкин, который выглядит 50-летним мужиком из пивной.