Овечкин не забил в 4-м матче подряд – против «Торонто». Капитан «Вашингтона» нанес 3 броска и провел 16:36 на льду

Александр Овечкин не забил в четвертом матче подряд в НХЛ.

«Вашингтон » обыграл «Торонто » (4:0) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями при нейтральной полезности.

Форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 16:36 (3:59 – в большинстве).

Серия Овечкина без голов продлилась до четырех матчей, без очков – до двух.

В этом сезоне нападающий набрал 61 (31+30) балл за результативность в 79 играх чемпионата.