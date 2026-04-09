Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Баффало», отразив 22 из 26 бросков. У вратаря «Рейнджерс» 24 поражения в 49 матчах сезона
Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы в матче с «Баффало».
«Рейнджерс» проиграли «Баффало» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы и отразил 22 из 26 бросков соперника (84,6% отраженных бросков).
Это 24-е поражение российского вратаря в 49 играх нынешнего сезона.
В среднем он пропускает 2,58 шайбы и отражает 91,1% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
