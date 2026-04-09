Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по хоккейным операциям после этого сезона. Он был первым генменеджером клуба и работал с 2019 года

Рон Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла » по хоккейным операциям после завершения сезона.

Функционер стал первым генеральным менеджером команды – его назначили в июле 2019 года, еще до дебюта клуба в НХЛ в сезоне-2021/22.

После сезона-2024/25 Фрэнсис был назначен президентом по хоккейным операциям, а Джейсон Боттерилл – генеральным менеджером. Боттерилл продолжит руководить хоккейными операциями.

На данный момент «Сиэтл» занимает 13-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 77 матчах.