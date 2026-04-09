Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по хоккейным операциям после этого сезона. Он был первым генменеджером клуба и работал с 2019 года
Рон Фрэнсис покинет «Сиэтл» после этого сезона.
Рон Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по хоккейным операциям после завершения сезона.
Функционер стал первым генеральным менеджером команды – его назначили в июле 2019 года, еще до дебюта клуба в НХЛ в сезоне-2021/22.
После сезона-2024/25 Фрэнсис был назначен президентом по хоккейным операциям, а Джейсон Боттерилл – генеральным менеджером. Боттерилл продолжит руководить хоккейными операциями.
На данный момент «Сиэтл» занимает 13-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 77 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Выбор игроков на драфте расширения - провал для Сиэтла. Можно было собрать и команду сильнее, и активы для обменов
Странно что так долго продержался. Давно должен быть уволен.
Если сравнивать с Вегасом, который пришёл перед Сиэтлом, то Рона слишком долго терпели. Не создать конкурентную команду на западе, где Тихоокеанский дивизион даже не уровня АХЛ, а скорее ВХЛ - это надо очень постараться.
