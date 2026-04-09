«Бостон» подписал контракт на три года с 7-м номером драфта-2025 Хэгенсом. Форвард набрал 4 очка в 6 матчах в АХЛ

«Бостон» и Джеймс Хэгенс подписали контракт.

«Бостон» подписал контракт новичка на три года с нападающим Джеймсом Хэгенсом .

Средняя зарплата 19-летнего форварда составила 975 тысяч долларов в год.

Американец ранее провел 6 матчей за «Провиденс» – фарм-клуб «Брюинс» в АХЛ – и набрал 4 (1+3) очка.

В нынешнем сезоне Хэгенс также выступал за Бостонский колледж в NCAA. Он записал на свой счет 47 (23+24) очков в 34 матчах.

«Бостон» выбрал хоккеиста под общим 7-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2025.