«Бостон» подписал контракт на три года с 7-м номером драфта-2025 Хэгенсом. Форвард набрал 4 очка в 6 матчах в АХЛ
«Бостон» и Джеймс Хэгенс подписали контракт.
«Бостон» подписал контракт новичка на три года с нападающим Джеймсом Хэгенсом.
Средняя зарплата 19-летнего форварда составила 975 тысяч долларов в год.
Американец ранее провел 6 матчей за «Провиденс» – фарм-клуб «Брюинс» в АХЛ – и набрал 4 (1+3) очка.
В нынешнем сезоне Хэгенс также выступал за Бостонский колледж в NCAA. Он записал на свой счет 47 (23+24) очков в 34 матчах.
«Бостон» выбрал хоккеиста под общим 7-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2025.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бостона»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем