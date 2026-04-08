Томпсон об Овечкине: «Будет печальный день, когда он решит завершить карьеру. Все хотят, чтобы он вернулся в следующем сезоне. Он все еще может играть, если захочет»

Логан Томпсон высказался о возможном уходе Овечкина из НХЛ.

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон высказался о возможном завершении карьеры нападающего Александра Овечкина в НХЛ .

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, все в раздевалке, очевидно, хотят, чтобы он вернулся [в следующем сезоне], он был особенным игроком в этой лиге так долго, а теперь он хороший друг. Грустно, что его время здесь может подойти к концу, возможно, скоро, мы этого не знаем.

Все в раздевалке знают, что он все еще может играть, если захочет. В этом сезоне у него 30 голов, так что он по-прежнему показывает очень высокую результативность. Это будет печальный день, когда он решит завершить карьеру», – сказал Логан Томпсон .

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»