Ги Буше о травме Чистякова: «Не ждем его возвращения в серии с ЦСКА. Его лучший друг нанес удар ему в колено. На мой взгляд, там должно было быть удаление»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о травме защитника Семена Чистякова.

Сегодня «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф со счетом 3:0. В середине первого периода Чистяков попал под силовой прием от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лед и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнеров по команде.

Судьи не наказали Костина, несмотря на недовольство главного тренера «Авангарда» Ги Буше, который показывал, что было нарушение правил. Отметим, что по ходу сезона Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».

– Вы сказали про костыли Чистякова. Уверены, что он не сыграет в этой серии?

– На данный момент мы не ждем его возвращения в этой серии. Его лучший друг нанес удар ему в колено.

– Чувствуете, что Костин хочет доказать что-то вам? Ждете от него грязной игры?

– Я не имею привычки комментировать игроков другой команды, мы хотели, чтобы он покинул наш коллектив. Сейчас я не хочу давать комментариев.

– Вы после этого момента проявляли эмоции. Получили ли от арбитров объяснения, почему не последовало удаления?

– Объяснения я не получил. Мне редко что-то объясняют. На мой взгляд, там должно было быть удаление, – сказал Буше.