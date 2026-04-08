Ги Буше о травме Чистякова: «Не ждем его возвращения в серии с ЦСКА. Его лучший друг нанес удар ему в колено. На мой взгляд, там должно было быть удаление»

Ги Буше высказался о травме защитника «Авангарда» Чистякова.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о травме защитника Семена Чистякова.

Сегодня «Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф со счетом 3:0. В середине первого периода Чистяков попал под силовой прием от форварда армейцев Клима Костина. Чистяков упал на лед и держался за колено правой ноги. Хоккеист покинул площадку при помощи партнеров по команде.

Судьи не наказали Костина, несмотря на недовольство главного тренера «Авангарда» Ги Буше, который показывал, что было нарушение правил. Отметим, что по ходу сезона Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».

– Вы сказали про костыли Чистякова. Уверены, что он не сыграет в этой серии?

– На данный момент мы не ждем его возвращения в этой серии. Его лучший друг нанес удар ему в колено.

– Чувствуете, что Костин хочет доказать что-то вам? Ждете от него грязной игры?

– Я не имею привычки комментировать игроков другой команды, мы хотели, чтобы он покинул наш коллектив. Сейчас я не хочу давать комментариев.

– Вы после этого момента проявляли эмоции. Получили ли от арбитров объяснения, почему не последовало удаления?

– Объяснения я не получил. Мне редко что-то объясняют. На мой взгляд, там должно было быть удаление, – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Несчастный случай, стоит признать. Чистякову здоровья, Костин окончательно становится дуболомом, жаль, но его выбор
Ответ Габорик
Костин сегодня был самым активным в ЦСКА.
Я не понимаю, какие претензии у Костина могут быть к Авангарду!
Москвич оказался в Москве, в топ-клубе. Какие претензии?
А вот уходить надо так, чтобы люди были бы рады твоему возвращению. Тем более, в хоккее.
Вряд ли теперь будут рады Костину в Омске
Ответ Брулин
И тем более, какие друзья в плей-офф?
Если друг оказался вдруг
Ответ Jim Morisson
И не друг, и не враг – а так…
Костин просто бревно неуклюжее.
По-моему, он сказал, его лучшие друзья костыли, если, конечно, я правильно понял
Похоже теперь Костину надо ждать ответку.
Несчастный случай не более. Никто ничего не выставляет и никуда не бьет. Обычный силовой приём. Семену здоровья и быстрого выздоровления! Шрамированному надо обязательно подлить масло в огонь....друг.....удар в колено....
