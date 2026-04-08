Ротенберг выложил фото с отцом Илона Маска: «Сыграл на гала-матче в честь Дня космонавтики под руководством главного тренера Эррола. Он любит хоккей, следит за игрой уже много лет»

Роман Ротенберг выложил фото с отцом Илона Маска.

Член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался об участии в гала-матче в честь Дня космонавтики.

Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, выступил в роли главного тренера.

«Сегодня сыграл в хоккей на гала-матче в честь Дня космонавтики под руководством главного тренера Эррола Маска.

Эррол, как и все мы, любит хоккей и следит за этой игрой уже много лет. Всегда интересно, когда спорт объединяет людей из разных стран, поколений и профессий», – написал Ротенберг.

Ротенберг, Морозов, Фетисов и Ковальчук сыграли в гала-матче на Кубок Российского космического форума. «Русская ракета» обыграла «Союз» – 8:4