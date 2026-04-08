Никитин высказался об игре ЦСКА в матче серии с «Авангардом».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре своей команды в матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом » (0:3, 0-1).

– Мы сегодня играли продолжение предыдущей серии. Но здесь другая команда, опыт, мастерство. Этого недостаточно.

– Показалось, что в серии со СКА вы играли на ошибках соперника, а сегодня «Авангард» их не допустил.

– Конечно, если ты хочешь дождаться ошибки – вставай в очередь. Нужно заставлять соперника ошибаться. Это относится к любой серии.

– Коваленко играет центрального нападающего, прошел ли он тест на точке против нападающих «Авангарда» и есть ли у вас план Б?

– Нужно сначала сделать план А на 100%, а прыгать от одного плана к другому – в хоккее так не работает. Мы не выполнили план А на 100%.

– Чувствуете реваншистский настрой Костина? Может ли это сыграть не на руку вашей команде?

– Если хочешь обыграть команду, должен от этого запитываться, получать энергию. Это класс игрока, когда ты контролируешь грань, – сказал Никитин.

«Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0. Серебряков отразил все 19 бросков в створ