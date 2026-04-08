Никитин после 0:3 от «Авангарда»: «Если хочешь дождаться ошибки – вставай в очередь. Нужно заставлять соперника ошибаться. Это относится к любой серии»

Никитин высказался об игре ЦСКА в матче серии с «Авангардом».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре своей команды в матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (0:3, 0-1).

– Мы сегодня играли продолжение предыдущей серии. Но здесь другая команда, опыт, мастерство. Этого недостаточно.

– Показалось, что в серии со СКА вы играли на ошибках соперника, а сегодня «Авангард» их не допустил.

– Конечно, если ты хочешь дождаться ошибки – вставай в очередь. Нужно заставлять соперника ошибаться. Это относится к любой серии.

– Коваленко играет центрального нападающего, прошел ли он тест на точке против нападающих «Авангарда» и есть ли у вас план Б?

– Нужно сначала сделать план А на 100%, а прыгать от одного плана к другому – в хоккее так не работает. Мы не выполнили план А на 100%.

– Чувствуете реваншистский настрой Костина? Может ли это сыграть не на руку вашей команде?

– Если хочешь обыграть команду, должен от этого запитываться, получать энергию. Это класс игрока, когда ты контролируешь грань, – сказал Никитин.

«Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0. Серебряков отразил все 19 бросков в створ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Вот как раз сейчас и скажется то, что Никитин выгнал Спронга. И никого не взял взамен хотя бы примерно того же уровня. Нет у него теперь игроков уровня Окулова или Маклауда, которые решают. Зато есть Костин и Калинин.😁
Если вы вспомните, то Спронг в решающий момент серии и в решающей игре не показал вообще ничего.
Я не смотрел серию Авто-СЮ, ничего тут не скажу. Повторю только, что ЦСКА сейчас середняк без лидеров. Единственного игрока, которы был выше этой средней массы, Никитин выгнал. Взамен никого не взял. Дальше думайте сами. А на Полтапове и Соркине Аву не обыграть. Не тот уровень, увы.
Такое ощущение, что о сегодняшнем матче игроки ЦСКА узнали за пол часа до начала. Никакого плана на игру не было, а тренер нам говорит о каком-то плане А.
Заныл Игорёк, план, какой план в голове у него, только один где бы найти теперь работу
Ну план был автобус поставить, но при счёте 0-2,это бесполезно делать.
Что за бред он несёт???
Такой хоккей нам не нужен весь сезон на эти страдания смотреть не было сил а они все продолжают ждать ошибки😂😂😂😂😂😂
Ну почему так обос.......
Зря И. Никитин взялся за ЦСКА, но видимо бабло решает все.
Материалы по теме
Плей-офф КХЛ: «Авангард» обыграл ЦСКА с голом в меньшинстве, «Локомотив» засушил Уфу
8 апреля, 20:46
Дмитрий Бучельников: «Меня ничего не может вывести из себя. В серии со СКА Бландиси что-то пытался, молодые подталкивали. Даже Голдобин предлагал подраться, но это шутка была»
8 апреля, 16:34
Защитник «Авангарда» Чистяков травмировался в матче с ЦСКА после силового от Костина. Игрок держался за колено, судьи не удалили форварда армейцев
8 апреля, 14:22Видео
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Бостона», «Айлендерс» принимают «Оттаву», «Питтсбург» против «Вашингтона», «Лос-Анджелес» сыграет с «Эдмонтоном», «Колорадо» – с «Вегасом»
5 минут назадLive
Малкин, Кросби, Карлссон и еще 5 игроков «Питтсбурга» пропустят матч с «Вашингтоном» из-за травм
6 минут назад
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (5:4 ОТ) и ведет 2-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина
29 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Минск уступило «Ак Барсу» в овертайме, «Металлург» победил «Торпедо»
37 минут назад
Ларионов о развитии игроков в условиях бана: «Ссылаться на отсутствие международных турниров неправильно. Мы не видели НХЛ, но нам удавалось прокладывать дорогу в заокеанский хоккей»
сегодня, 16:12
Разин о начале матча с «Торпедо» в 15:30: «Кому это в голову пришло? Это как «Операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Опять наговорил лишнего, как обычно»
сегодня, 15:23
Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история – важно, чтобы это проникло в сердца игроков»
сегодня, 14:55
Уилсон об Овечкине и Кросби: «У одного невероятная харизма, другой – очень профессионален. Подобного соперничества больше не будет – две легенды соревновались всю карьеру»
сегодня, 14:41
Разин о 2-0 в серии с «Торпедо»: «Металлург» сильнее в движении, мастерстве и технике. Надо просто не делать глупости и реализовывать моменты»
сегодня, 14:27
Плющев о ЦСКА в серии с «Авангардом»: «Играют по шаблону «Локомотива» прошлого сезона. Никитин не внес коррективы – надо было придумывать что-то неординарное»
сегодня, 14:15
Геннадий Величкин: «Есть ощущение, что «Металлург» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина. За счет молодости, азарта, таланта, плюс фактор Разина»
15 минут назад
Дронов о вылете из Кубка Гагарина: «Ак Барс» не предложил ничего, чем мог бы нас удивить. Счет говорит об обратном, но на льду все было очень близко. «Трактор» мог зацепиться за серию»
42 минуты назад
Андрей Разин: «Про Величкина можно книги писать. Он, Рашников и Постников зажгли хоккей в Магнитогорске. Благодаря им столько счастливых болельщиков и юных хоккеистов появляется»
55 минут назад
Валерий Каменский: «Малкин играет на своем уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть – великолепный. Он уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ»
сегодня, 15:50
Агент Аймурзина о слухах про «Филадельфию»: «Это одна из команд, с которыми мы общаемся, но нет такого, что мы на 100% договорились. Еще ничего не подписали»
сегодня, 15:36
Максим Сушинский: «Не вижу у СКА перспектив при Ларионове. За титул бороться будет и «Шанхай», но главное не борьба, а результат»
сегодня, 15:14
Стример Мэддисон побывал на матче «Тампы»: «Я весь матч орал Кучерову: «Никита, пошли пить пиво». Но он только один раз посмотрел на меня и облизнулся»
сегодня, 12:52Фото
Форвард ЦСКА Бучельников о «Сент-Луисе»: «Хорошая организация – если позовут меня, то супер. Как буду чувствовать, что готов – решу»
сегодня, 12:40
Грицюк о драках: «Один раз заступился за партнера, но это не моя история. Специально искать такие моменты не буду»
сегодня, 11:40
Плющев о слухах про Аймурзина в «Филадельфии»: «Североамериканцы редко ошибаются – просвечивают игрока до седьмого колена родственников. Он в состоянии адаптироваться в НХЛ»
сегодня, 11:25
