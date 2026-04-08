Ротенберг, Морозов, Фетисов и Ковальчук сыграли в гала-матче на Кубок Российского космического форума. «Русская ракета» обыграла «Союз» – 8:4

Ротенберг, Фетисов и Ковальчук сыграли на Кубке Российского космического форума.

Хоккеисты команды «Русская ракета» обыграли «Союз» в гала-матче на Кубок Российского космического форума со счетом 8:4.

В состав «Русской ракеты» вошли, в частности, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук .

За «Союз» сыграли первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Матч проходил в ледовом дворце «Кристалл» в Лужниках.