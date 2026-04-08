Дмитрий Бучельников: «Меня ничего не может вывести из себя. В серии со СКА Бландиси что-то пытался, молодые подталкивали. Даже Голдобин предлагал подраться, но это шутка была»

Бучельников рассказал, что игроки СКА провоцировали его в плей-офф.

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников рассказал, что игроки СКА провоцировали его в 1-м раунде Кубка Гагарина.

ЦСКА ранее обыграл СКА (4-1 в серии) в четвертьфинале плей-офф.

«Меня ничего не может вывести из себя. Мне все равно, что говорят. На протяжении серии со СКА Бландиси там что-то пытался, молодые ребята подталкивали, хотели залезть под кожу, но прежде всего надо в хоккей играть. Надо делом доказывать.

Даже Коля Голдобин предлагал подраться, ха-ха. Но это уже я понял, что шутка была», – сказал Бучельников.