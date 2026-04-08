  • Дмитрий Бучельников: «Меня ничего не может вывести из себя. В серии со СКА Бландиси что-то пытался, молодые подталкивали. Даже Голдобин предлагал подраться, но это шутка была»
Дмитрий Бучельников: «Меня ничего не может вывести из себя. В серии со СКА Бландиси что-то пытался, молодые подталкивали. Даже Голдобин предлагал подраться, но это шутка была»

Бучельников рассказал, что игроки СКА провоцировали его в плей-офф.

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников рассказал, что игроки СКА провоцировали его в 1-м раунде Кубка Гагарина.

ЦСКА ранее обыграл СКА (4-1 в серии) в четвертьфинале плей-офф.

«Меня ничего не может вывести из себя. Мне все равно, что говорят. На протяжении серии со СКА Бландиси там что-то пытался, молодые ребята подталкивали, хотели залезть под кожу, но прежде всего надо в хоккей играть. Надо делом доказывать.

Даже Коля Голдобин предлагал подраться, ха-ха. Но это уже я понял, что шутка была», – сказал Бучельников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Бучельников о том, что «Авангард» называют фаворитом серии с ЦСКА: «Вообще все равно. Главный соперник – это мы, победить нужно именно себя. Будем стараться и выжимать все соки»
7 апреля, 07:15
«Будет битва, мясорубка». Бучельников о серии ЦСКА с «Авангардом»
6 апреля, 20:43
Василий Каменев: «СКА не хватает удачи, надо, чтобы подфартило. ЦСКА играет строго, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть»
26 марта, 16:59
Якушев о Потанине: «Умный мужик, память потрясающая. Он знает состав любой сборной, все сочетания троек, счет. Мы участвовали в матче, но забыли уже, а он все помнит»
12 минут назад
Роман Ротенберг: «Ролан Гусев – замечательный человек, боец. Слухи завистники распространяют. Мы его все поддерживаем, он будет биться до конца»
25 минут назад
Агентство Winners о слухах про переход Заврагина в «Филадельфию»: «Егор остается в расположении СКА, вопрос о переезде не обсуждался»
40 минут назад
Ларионов об Овечкине: «Поиграет еще год или два. Это то, что я услышал. Это говорит о дальнейшей перспективе отношений между КХЛ и НХЛ, было бы круто»
46 минут назад
«Локомотив» победил «Салават» (2:0) и ведет 2-0 в серии. Исаев сделал 23 сэйва, Радулов и Елесин набрали по 2 очка
55 минут назад
Кубок Гагарина. «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» победил ЦСКА
сегодня, 18:39
Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»
сегодня, 18:32
Карбери об Овечкине: «Сказал штабу: осмыслите минутку, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея, и это могут быть последние 3 матча. Нам очень повезло»
сегодня, 18:21
Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»
сегодня, 17:59
Никитин о 0-2 с «Авангардом»: «Не надо ни от чего абстрагироваться. Ситуация для плей-офф обычная. На следующий матч задача простая – выиграть его, про серию не думать»
сегодня, 17:27
Овечкин о соперничестве с Кросби: «Это история, то, что мы имеем на протяжении 20 лет, играем друг против друга»
сегодня, 17:48
Минское «Динамо» вывело Сотишвили из списка травмированных
сегодня, 17:15
Рыбин о регламенте КХЛ: «Главное, чтобы не было переписывания контрактов в сторону понижения. Лига должна вести контроль»
сегодня, 16:46
Рыбин о Кузнецове: «Игроки «Локомотива» будут стараться выводить его из равновесия, тем более уже были моменты, когда он жесты показывал. Это плей-офф, хороши все методы в рамках правил»
сегодня, 15:26
Светлов о 2-м раунде плей-офф КХЛ: «Восток не случайно ведет у Запада 3-1. «Металлург», «Авангард» и «Ак Барс» – зрелые и кубковые команды. Только «Локомотив» соответствует им»
сегодня, 13:45
Кросби о выходе «Питтсбурга» в Кубок Стэнли: «Плей-офф – лучшая часть сезона. Приятно осознавать, что мы там будем»
сегодня, 12:52
Вратарь «Баффало» Лайон может пропустить начало Кубка Стэнли из-за травмы нижней части тела
сегодня, 11:55
«Оттава» вернула Шабо в состав спустя 2,5 недели после операции на руке. Защитник должен был пропустить 6-8 недель
сегодня, 11:14
«Каролина» перевела Рябкина в АХЛ из QMJHL. 18-летний форвард набрал 51 очко за 26 игр в юниорской лиге Квебека
сегодня, 10:23
Грицюк о контракте с «Нью-Джерси»: «Клуб видит ситуацию определенным образом. Меня отпустили на восстановление»
сегодня, 09:42
