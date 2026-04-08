  • Коньков о «Динамо»: «Там была нездоровая атмосфера не в команде, а в ее управлении. Руководство говорит, что виноват Кудашов. Получается, все остальные невиновны?»
Коньков о «Динамо»: «Там была нездоровая атмосфера не в команде, а в ее управлении. Руководство говорит, что виноват Кудашов. Получается, все остальные невиновны?»

Коньков поделился мыслями о заявлениях руководства «Динамо».

Экс-хоккеист сборной России Сергей Коньков поделился мнением о заявлениях руководства «Динамо».

Напомним, 17 ноября 2025 года «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера. 20 декабря клуб обменял форварда Максима Джиошвили в «Трактор» на Семена Дер-Аргучинцева. В понедельник на итоговой пресс-конференции «Динамо» президент клуба Виктор Воронин заявил, что с Джиошвили они расстались по инициативе Кудашова.

Москвичи под руководством тренера Вячеслава Козлова в 1-м раунде Кубка Гагарина-2026 проиграли минскому «Динамо» со счетом 0-4 в серии.

– Руководство «Динамо» на пресс-конференции по итогам сезона практически во всех неудачах клуба обвинило Кудашова. Как к этому относитесь?

– Они так считают, но у многих может сложиться другое мнение. Постфактум можно говорить все что угодно. Зачем сейчас разбрасываться громкими словами? Руководство говорит, что виноват Кудашов. Получается, что все остальные невиновны?

Много разговоров последние годы было о «Динамо». Была там нездоровая атмосфера не в команде, а в ее управлении. Не было единства. Поэтому и начали стрелами кидать. Слава богу, что разошлись (с Кудашовым), потому что когда нет единства, ничего хорошего из этого не выйдет.

«Динамо» слабо в этом сезоне сыграло. Хотя после увольнения Кудашова прошло много времени. У команды был очень сильный провал, даже не смогли побороться в плей-офф, – сказал Коньков. 

Кудашов о словах президента «Динамо»: «Было интересно услышать, что я продал Джиошвили. Потому что я был отправлен в отставку более чем за месяц до этого»

Директор «Динамо» об отставке Кудашова: «В сентябре говорит, что нужен Броссо. Он поиграл 3 недели – давайте менять. Потом – не нужны Рашевский и Джиошвили. Это были ошибки»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Я может не прав, но впечатление, что Сушко чуждый клубу человек и на команду ему начхать.
Я может не прав, но впечатление, что Сушко чуждый клубу человек и на команду ему начхать.
Согласен его только бабло интересует а не команда с трансферами и селекцией клуба,свой карман дороже. Выгнать его также как и от кудашова избавились, толку от него нет от слова совсем.
Я может не прав, но впечатление, что Сушко чуждый клубу человек и на команду ему начхать.
С чего белорусу любить московское Динамо,? обычный карьерист, плюс ещё и двуличный. Комментарии даёт какие ему надо. Так и не признался, что с Сопиным и Кудашёвым был конфликт. Коньков про это и намекнул.
Сушко на мороз. От него вся эта гниль в коллективе.
Сушко на мороз. От него вся эта гниль в коллективе.
В точку попал, согласен с тобой полностью. Выгнать надо этого Сушко не трансферов, не селекции клуба по усилению команды нет, чем он занимается? Деньги в своём кармане считает)). Пользы команде нет от него.
Какое то осиное гнездо
Разве поедет Ови в такую контору
Какое то осиное гнездо Разве поедет Ови в такую контору
Не контору а помойку
Всех пинком под зад, вредителей. Только Мальцев и Волк достойны уважения.
Все всё знают, кто близок к клубу, из-за какого человека весь этот писк-дрызг. Владельцев такая ситуация не смутила от слова совсем, хотя этот человек должен был пробкой вылететь из клуба. Потому и
все подготавливается к перевороту. сейчас придет солнцеликий финн и всех спасет.
Не зря говорят что рыба гниет с головы
