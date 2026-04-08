Коньков о «Динамо»: «Там была нездоровая атмосфера не в команде, а в ее управлении. Руководство говорит, что виноват Кудашов. Получается, все остальные невиновны?»

Коньков поделился мыслями о заявлениях руководства «Динамо».

Экс-хоккеист сборной России Сергей Коньков поделился мнением о заявлениях руководства «Динамо».

Напомним, 17 ноября 2025 года «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера. 20 декабря клуб обменял форварда Максима Джиошвили в «Трактор» на Семена Дер-Аргучинцева. В понедельник на итоговой пресс-конференции «Динамо» президент клуба Виктор Воронин заявил, что с Джиошвили они расстались по инициативе Кудашова.

Москвичи под руководством тренера Вячеслава Козлова в 1-м раунде Кубка Гагарина-2026 проиграли минскому «Динамо» со счетом 0-4 в серии.

– Руководство «Динамо» на пресс-конференции по итогам сезона практически во всех неудачах клуба обвинило Кудашова. Как к этому относитесь?

– Они так считают, но у многих может сложиться другое мнение. Постфактум можно говорить все что угодно. Зачем сейчас разбрасываться громкими словами? Руководство говорит, что виноват Кудашов. Получается, что все остальные невиновны?

Много разговоров последние годы было о «Динамо». Была там нездоровая атмосфера не в команде, а в ее управлении. Не было единства. Поэтому и начали стрелами кидать. Слава богу, что разошлись (с Кудашовым), потому что когда нет единства, ничего хорошего из этого не выйдет.

«Динамо» слабо в этом сезоне сыграло. Хотя после увольнения Кудашова прошло много времени. У команды был очень сильный провал, даже не смогли побороться в плей-офф, – сказал Коньков.

Кудашов о словах президента «Динамо»: «Было интересно услышать, что я продал Джиошвили. Потому что я был отправлен в отставку более чем за месяц до этого»

Директор «Динамо» об отставке Кудашова: «В сентябре говорит, что нужен Броссо. Он поиграл 3 недели – давайте менять. Потом – не нужны Рашевский и Джиошвили. Это были ошибки»