Крикунов про 400 шайб Кучерова в регулярках НХЛ: «500 голов точно наберет – он не заканчивает карьеру и не уезжает»

Крикунов про 400 шайб Кучерова в регулярках НХЛ: 500 голов точно наберет.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о достижении Никиты Кучерова в «Тампе ».

32-летний форвард забросил 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым россиянином с таким достижением.

«Это большое достижение. Кучеров хорошо играет, парень талантливый. Он не заканчивает карьеру и не уезжает из НХЛ, а еще поиграет.

Думаю, что 500 голов точно наберет. Конечно, это непросто для любого игрока, но для него это реально», – сказал Крикунов.

В этом сезоне на счету Кучерова 127 (43+84) очков в 72 матчах при полезности «плюс 44».

