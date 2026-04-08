Крикунов про 400 шайб Кучерова в регулярках НХЛ: «500 голов точно наберет – он не заканчивает карьеру и не уезжает»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о достижении Никиты Кучерова в «Тампе».
32-летний форвард забросил 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым россиянином с таким достижением.
«Это большое достижение. Кучеров хорошо играет, парень талантливый. Он не заканчивает карьеру и не уезжает из НХЛ, а еще поиграет.
Думаю, что 500 голов точно наберет. Конечно, это непросто для любого игрока, но для него это реально», – сказал Крикунов.
В этом сезоне на счету Кучерова 127 (43+84) очков в 72 матчах при полезности «плюс 44».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
С таким феноменальным игровым интеллектом, видением площадки, способностью просчитывать ходы соперника и свои на 2-3 вперёд - и 2000 очков за карьеру Никита способен набрать к концу карьеры. ему всего 32. времени вагон для новых достижений. Главное - здоровье