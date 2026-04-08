8

Крикунов про 400 шайб Кучерова в регулярках НХЛ: «500 голов точно наберет – он не заканчивает карьеру и не уезжает»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о достижении Никиты Кучерова в «Тампе».

32-летний форвард забросил 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым россиянином с таким достижением.

«Это большое достижение. Кучеров хорошо играет, парень талантливый. Он не заканчивает карьеру и не уезжает из НХЛ, а еще поиграет.

Думаю, что 500 голов точно наберет. Конечно, это непросто для любого игрока, но для него это реально», – сказал Крикунов.

В этом сезоне на счету Кучерова 127 (43+84) очков в 72 матчах при полезности «плюс 44».

400-й гол Кучерова – шик! «Тампа» забила в стиле «Русской пятерки»

Кучеров – фаворит в борьбе за «Харт» по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Макдэвид – 3-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
500 голов и 1000 передач для Никиты - пожалуй следующие ближайшие показатели (и как следствие - 1500 очков), которых он достигнет в ближайшие 2-3 года (дай бог без травм обойдётся 🙏) - а дальше видно будет.
С таким феноменальным игровым интеллектом, видением площадки, способностью просчитывать ходы соперника и свои на 2-3 вперёд - и 2000 очков за карьеру Никита способен набрать к концу карьеры. ему всего 32. времени вагон для новых достижений. Главное - здоровье
Ответ Доля Кузьмин
За два года не сделает точно. За 3,5-4 точно делать должен, если не случится ничего плохого. При хороших раскладах жду 1700+ минимум 🤞
Ответ Доля Кузьмин
Через 2 месяца 33 будет какие 32?
