  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Ливо: «95%, что он не останется в «Тракторе». Обсудили все вопросы с руководством»
9

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо, заявил, что хоккеист с большой долей вероятности покинет клуб.

32‑летний канадец набрал 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и добавил к ним 3+1 за 5 игр в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4).

– С руководством «Трактора» мы обсудили все вопросы, которые были и у нас, и у клуба. Есть понимание по Савелию Шерстневу, и думаю, что он останется еще на год в «Тракторе». По другим игрокам пока рано говорить.

– Генменеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что, скорее всего, все легионеры покинут команду. Ливо это тоже касалось?

– Как я понял, да.

– То есть уже можно сказать, что Ливо в «Тракторе» не останется?

– Думаю, 95%, что он не останется, – сказал Ботев.

Генменеджер «Трактора»: «Подписание Ливо не сделало разницу – двоякое впечатление от сотрудничества. Рассчитывали, что в плей-офф он будет решать моменты – этого не случилось»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Иван Ботев
logoДжош Ливо
logoТрактор
logoАлексей Волков
logoКХЛ
logoСавелий Шерстнев
возможные переходы
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ливо для кхл топ
Один дурак ляпнул что он плов провалил и понеслось как испорченный телефон
Ливо за 90 вполне охотно подпишет любой клуб. Даже в том бардаке, который случился в Тракторе он неплохо себя проявил. Надо уметь использовать таких игроков. Козлов отлично его адаптировал, а вот в Челябинске не получилось его использовать на все 100 процентов. Недостатки у него конечно есть, просто их надо учитывать при формировании тройки с его участием.
Ну против Барсов он хорошо смотрелся, его звено. И в оборону он бежал. Так что не сказать что он провалился в ПО. Добротный нап, который умеет забрасывать
Так в первую очередь Волкова надо уволить.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
