Агент Ливо: «95%, что он не останется в «Тракторе». Обсудили все вопросы с руководством»

Агент Ливо: 95%, что он не останется в «Тракторе».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо , заявил, что хоккеист с большой долей вероятности покинет клуб.

32‑летний канадец набрал 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и добавил к ним 3+1 за 5 игр в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4).

– С руководством «Трактора» мы обсудили все вопросы, которые были и у нас, и у клуба. Есть понимание по Савелию Шерстневу, и думаю, что он останется еще на год в «Тракторе». По другим игрокам пока рано говорить.

– Генменеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что, скорее всего, все легионеры покинут команду. Ливо это тоже касалось?

– Как я понял, да.

– То есть уже можно сказать, что Ливо в «Тракторе» не останется?

– Думаю, 95%, что он не останется, – сказал Ботев.

Генменеджер «Трактора»: «Подписание Ливо не сделало разницу – двоякое впечатление от сотрудничества. Рассчитывали, что в плей-офф он будет решать моменты – этого не случилось»