Ильин присоединился к фарм-клубу «Питтсбурга» в АХЛ. Экс-форвард «Северстали» набрал 48 очков за 73 игры в сезоне КХЛ

Экс-форвард «Северстали» Ильин присоединился к фарм-клубу «Питтсбурга».

«Питтсбург » сообщил, что 21-летний экс-форвард «Северстали » Михаил Ильин присоединился к «Уилкс-Бэрри» из АХЛ.

«Пингвинс» выбрали россиянина на драфте 2023 года под общим 142‑м номером. В июне 2025-го нападающий подписал с клубом НХЛ контракт новичка, но провел сезон в FONBET КХЛ на правах аренды.

Ильин набрал 44 (14+30) очка в 68 матчах минувшего регулярного чемпионата и добавил 3+1 за 5 игр в плей-офф.

Директор «Северстали»: «Ильин уезжает в НХЛ, у него там контракт. По остальным все в процессе, работа не закончилась»