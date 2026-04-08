Ильин присоединился к фарм-клубу «Питтсбурга» в АХЛ. Экс-форвард «Северстали» набрал 48 очков за 73 игры в сезоне КХЛ
«Питтсбург» сообщил, что 21-летний экс-форвард «Северстали» Михаил Ильин присоединился к «Уилкс-Бэрри» из АХЛ.
«Пингвинс» выбрали россиянина на драфте 2023 года под общим 142‑м номером. В июне 2025-го нападающий подписал с клубом НХЛ контракт новичка, но провел сезон в FONBET КХЛ на правах аренды.
Ильин набрал 44 (14+30) очка в 68 матчах минувшего регулярного чемпионата и добавил 3+1 за 5 игр в плей-офф.
Директор «Северстали»: «Ильин уезжает в НХЛ, у него там контракт. По остальным все в процессе, работа не закончилась»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Питтсбурга»
Давай по стопам джино
Нормальная компашка молодых наших собирается в Питтсбурге: Чинахов, Мурашов, Ильин. И все действительно с потенциалом. Приятно.
Ну вот в первой же игре в АХЛ - голевая передача и +1
