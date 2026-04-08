  Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн – в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею
Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн – в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею

Стали известны все номинанты на «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвинула по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.

Список номинантов выглядит следующим образом:

«Бостон» – Чарли Макэвой;

«Баффало» – Расмус Далин;

«Детройт» – Доминик Шайн;

«Флорида» – Брэд Маршанд;

«Монреаль» – Майк Мэтисон;

«Оттава» – Линус Улльмарк;

«Тампа-Бэй» – Даррен Рэддиш;

«Торонто» – Оливер Экман-Ларссон;

«Каролина» – Тэйлор Холл;

«Коламбус» – Бун Дженнер;

«Нью-Джерси» – Бренден Диллон;

«Айлендерс» – Кайл Палмиери;

«Рейнджерс» – Мэттью Робертсон;

«Филадельфия» – Гарретт Уилсон;

«Питтсбург» – Энтони Манта;

«Вашингтон» – Александр Овечкин;

«Чикаго» – Спенсер Найт;

«Колорадо» – Габриэль Ландескуг;

«Даллас» – Джейми Бенн;

«Миннесота» – Йеспер Валльстедт;

«Нэшвилл» – Оззи Висблатт;

«Сент-Луис» – Джордан Биннингтон;

«Юта» – Клейтон Келлер;

«Виннипег» – Джонатан Тэйвс;

«Анахайм» – Вилле Хуссо;

«Калгари» – Девин Кули;

«Эдмонтон» – Коннор Ингрэм;

«Лос-Анджелес» – Анже Копитар;

«Сан-Хосе» – Лоран Броссуа;

«Сиэтл» – Джордан Эберле;

«Ванкувер» – Кевин Ланкинен;

«Вегас» – Акира Шмид.

В прошлом году награду получил Шон Монахан из «Коламбуса» – друг Джонни Годро, погибшего в конце августа 2024 года.

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
Копитар конечно. В следующем году Овечкину приготовиться.
Джейми Бенн - КАПИТАНИЩЕ !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Конечно , Мастертон вряд ли ему дадут , но вот «За верность Далласу» он точно заслужил !!!✅✅✅
А я за любого выпью ☝️🥃
Как будто тут очевидно что Ландескуг
Ответ Dimasick89
Ландескуг ещё молодой, ему ещё рано.
Ответ Борнео
Он три года пропустил и вернулся, что ещё надо для награды и не просто вернулся а очки набирает
Предположу, что в финале будут Ландескуг, Тэйвз и Копитар. Как вариант ещё Овечкин или Ингрэм.
копитар или ланденскуг. скорее даже копитар
Ответ Даня Чебыкин
Согласна с вами. Копитар как по мне самый очевидный вариант.
Копитар.
Саня еще сезон попылит, наверное!
2036 год. Церемония награждения. Кучерову вручают Билл Мастерсон, со словами, Никита, узбагойся, ну не дадим мы тебе харта никогда.
Ответ Курт Кобэйн
а никита такой: "ха! ягр еще играет, так что и я смогу!!!"
Комментарий удален пользователем
Ответ Доля Кузьмин
Овечкину не присуждали Мастертона. В прошлом году Монахан обладатель.
Ответ Борнео
а, да?
я помню что новость о номинации была, видимо я посчитал что он аыиграл в прошлом году 🤦🤦🤦
пардон тогда:) ошибки надо уметь признавать 🤝
Вообще для меня непонятна эта награда. А именно - Какие вообще критерии у нее?
Просто как я вижу, то для меня тут Тэйвз или Ландеског.
Копитар. Не знаю. Копитар играл и играл себе. Я сам его «небольшой фанат», но… Эти же двое вернулись через большое количество времени, а возвращение того же Тэйвза уже и не верил никто.
