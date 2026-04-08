Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн – в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею
Стали известны все номинанты на «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвинула по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.
Список номинантов выглядит следующим образом:
«Бостон» – Чарли Макэвой;
«Баффало» – Расмус Далин;
«Детройт» – Доминик Шайн;
«Флорида» – Брэд Маршанд;
«Монреаль» – Майк Мэтисон;
«Оттава» – Линус Улльмарк;
«Тампа-Бэй» – Даррен Рэддиш;
«Торонто» – Оливер Экман-Ларссон;
«Каролина» – Тэйлор Холл;
«Коламбус» – Бун Дженнер;
«Нью-Джерси» – Бренден Диллон;
«Айлендерс» – Кайл Палмиери;
«Рейнджерс» – Мэттью Робертсон;
«Филадельфия» – Гарретт Уилсон;
«Питтсбург» – Энтони Манта;
«Вашингтон» – Александр Овечкин;
«Чикаго» – Спенсер Найт;
«Колорадо» – Габриэль Ландескуг;
«Даллас» – Джейми Бенн;
«Миннесота» – Йеспер Валльстедт;
«Нэшвилл» – Оззи Висблатт;
«Сент-Луис» – Джордан Биннингтон;
«Юта» – Клейтон Келлер;
«Виннипег» – Джонатан Тэйвс;
«Анахайм» – Вилле Хуссо;
«Калгари» – Девин Кули;
«Эдмонтон» – Коннор Ингрэм;
«Лос-Анджелес» – Анже Копитар;
«Сан-Хосе» – Лоран Броссуа;
«Сиэтл» – Джордан Эберле;
«Ванкувер» – Кевин Ланкинен;
«Вегас» – Акира Шмид.
В прошлом году награду получил Шон Монахан из «Коламбуса» – друг Джонни Годро, погибшего в конце августа 2024 года.
Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»
Конечно , Мастертон вряд ли ему дадут , но вот «За верность Далласу» он точно заслужил !!!✅✅✅
Саня еще сезон попылит, наверное!
я помню что новость о номинации была, видимо я посчитал что он аыиграл в прошлом году 🤦🤦🤦
пардон тогда:) ошибки надо уметь признавать 🤝
Просто как я вижу, то для меня тут Тэйвз или Ландеског.
Копитар. Не знаю. Копитар играл и играл себе. Я сам его «небольшой фанат», но… Эти же двое вернулись через большое количество времени, а возвращение того же Тэйвза уже и не верил никто.