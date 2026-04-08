Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн – в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею

Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг и Бенн номинированы на приз НХЛ.

Стали известны все номинанты на «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвинула по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.

Список номинантов выглядит следующим образом:

«Бостон » – Чарли Макэвой ;

«Баффало » – Расмус Далин ;

«Детройт » – Доминик Шайн ;

«Флорида » – Брэд Маршанд ;

«Монреаль » – Майк Мэтисон ;

«Оттава » – Линус Улльмарк ;

«Тампа-Бэй » – Даррен Рэддиш ;

«Торонто » – Оливер Экман-Ларссон ;

«Каролина » – Тэйлор Холл ;

«Коламбус » – Бун Дженнер ;

«Нью-Джерси » – Бренден Диллон ;

«Айлендерс » – Кайл Палмиери ;

«Рейнджерс » – Мэттью Робертсон ;

«Филадельфия » – Гарретт Уилсон ;

«Питтсбург » – Энтони Манта ;

«Вашингтон» – Александр Овечкин;

«Чикаго » – Спенсер Найт ;

«Колорадо » – Габриэль Ландескуг ;

«Даллас » – Джейми Бенн ;

«Миннесота » – Йеспер Валльстедт ;

«Нэшвилл » – Оззи Висблатт ;

«Сент-Луис » – Джордан Биннингтон ;

«Юта » – Клейтон Келлер ;

«Виннипег » – Джонатан Тэйвс ;

«Анахайм » – Вилле Хуссо ;

«Калгари » – Девин Кули ;

«Эдмонтон » – Коннор Ингрэм ;

«Лос-Анджелес » – Анже Копитар ;

«Сан-Хосе » – Лоран Броссуа ;

«Сиэтл » – Джордан Эберле ;

«Ванкувер » – Кевин Ланкинен ;

«Вегас » – Акира Шмид .

В прошлом году награду получил Шон Монахан из «Коламбуса» – друг Джонни Годро , погибшего в конце августа 2024 года.

