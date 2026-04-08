Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвигает по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.
В этом регулярном чемпионате на счету Овечкина 61 (31+30) очко в 78 матчах. Этот сезон – 21-й для россиянина в НХЛ.
Отметим, что в прошлом году Овечкин также был номинирован на эту награду. Тогда ее получил Шон Монахан из «Коламбуса» – друг Джонни Годро, погибшего в конце августа 2024 года.
Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет»
