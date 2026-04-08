Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею

Овечкин номинирован на приз за верность хоккею в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвигает по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.

В этом регулярном чемпионате на счету Овечкина 61 (31+30) очко в 78 матчах. Этот сезон – 21-й для россиянина в НХЛ.

Отметим, что в прошлом году Овечкин также был номинирован на эту награду. Тогда ее получил Шон Монахан из «Коламбуса» – друг Джонни Годро, погибшего в конце августа 2024 года.

