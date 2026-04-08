Фетисов об Овечкине: «На нем тоже лежит ответственность за плохой сезон «Вашингтона». Хотя Саша не может отвечать за всех – работу голеадора он выполнил»

Фетисов об Овечкине: он тоже ответственен за плохую игру «Вашингтона».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал игру «Вашингтона » и Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

40-летний форвард набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата. «Кэпиталс» идут на 12-м месте Восточной конференции, отставая на 5 очков от зоны плей-офф.

«Для Саши сейчас настает непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды.

Хотя он еще раз подтвердил свою уникальность, столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. Сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре.

Команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нем, как на лидере, тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил», – сказал Фетисов .

