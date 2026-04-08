  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об Овечкине: «На нем тоже лежит ответственность за плохой сезон «Вашингтона». Хотя Саша не может отвечать за всех – работу голеадора он выполнил»
2

Фетисов об Овечкине: «На нем тоже лежит ответственность за плохой сезон «Вашингтона». Хотя Саша не может отвечать за всех – работу голеадора он выполнил»

Фетисов об Овечкине: он тоже ответственен за плохую игру «Вашингтона».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал игру «Вашингтона» и Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

40-летний форвард набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата. «Кэпиталс» идут на 12-м месте Восточной конференции, отставая на 5 очков от зоны плей-офф.

«Для Саши сейчас настает непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды.

Хотя он еще раз подтвердил свою уникальность, столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. Сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре.

Команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нем, как на лидере, тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил», – сказал Фетисов.

Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoНХЛ
РИА Новости
logoАлександр Овечкин
logoВячеслав Фетисов
logoВашингтон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Плохо сыграли в этом сезоне Рейнджерс, Ванкувер, Чикаго. Вашингтон сыграл вполне в силу своего состава. И до сих пор имеет пусть и мизерные, но шансы на плей-офф. Когда первая звезда твоей команды 40-летний игрок, а вторая - добротный, но всё же не звездный Уилсон, то странно ждать чего-то большего. Да, есть Томпсон, но я именно про полевых. При этом, учитывая количество талантливых проспектов, Вши толком и не уйдут в ребилд и скоро вновь станут реальной силой
Лишь бы что-то сказать. Хватит уже этих разговоров, домыслов и прочей ахинеи. Идёт сезон, 4 матча осталось. Все остальное бодяга. А такой анализ и пятиклассник выдаст.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем