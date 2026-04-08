Хоккеисты «Ростова» из ВХЛ не вышли на тренировку из-за задержки зарплаты – клуб пригрозил штрафом. Игроки не получали деньги 3 месяца

Хоккеисты «Ростова» не вышли на тренировку из-за задержки зарплаты.

По информации Legalbet, «Ростов » из Olimpbet ВХЛ не выплачивает игрокам заработную плату.

«Весь сезон выплаты производились по 30-50 тысяч рублей. Хоккеистам обещают закрыть долги в течение двух дней, но ситуация становится только хуже.

Последние три месяца хоккеистам вообще не платят. Есть риск, что задержка растянется на четвертый месяц. Спортсмены вынуждены брать кредиты и влезать в долги.

Игроки пытались обратить внимание руководство клуба на проблему, не выходя на раскатки и тренировки. Сегодня, 8 апреля, хоккеисты не вышли на тренировку. Клуб пригрозил штрафом», – сказано в сообщении.

В декабре клуб объявлял о снятии с турнира из-за проблем с финансированием, но доиграл регулярный чемпионат, завершив его на 31-м месте из 32 команд.

