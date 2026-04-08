  • Хоккеисты «Ростова» из ВХЛ не вышли на тренировку из-за задержки зарплаты – клуб пригрозил штрафом. Игроки не получали деньги 3 месяца
Хоккеисты «Ростова» не вышли на тренировку из-за задержки зарплаты.

По информации Legalbet, «Ростов» из Olimpbet ВХЛ не выплачивает игрокам заработную плату.

«Весь сезон выплаты производились по 30-50 тысяч рублей. Хоккеистам обещают закрыть долги в течение двух дней, но ситуация становится только хуже.

Последние три месяца хоккеистам вообще не платят. Есть риск, что задержка растянется на четвертый месяц. Спортсмены вынуждены брать кредиты и влезать в долги.

Игроки пытались обратить внимание руководство клуба на проблему, не выходя на раскатки и тренировки. Сегодня, 8 апреля, хоккеисты не вышли на тренировку. Клуб пригрозил штрафом», – сказано в сообщении.

В декабре клуб объявлял о снятии с турнира из-за проблем с финансированием, но доиграл регулярный чемпионат, завершив его на 31-м месте из 32 команд.

«Ростов» получил 150 млн рублей из бюджета области в 2025 году: «Размер субсидии напрямую зависит от положения клубов в таблице»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
А где же Третьяк? Или Федерации пофиг на всякие вхл и прочих?
Ещё Коваленко вспомни с его профсоюзом )
Так я примерно с таким смыслом и написал. Риторический вопрос. )
вот кому нужно дать возможность заключать спонсорские контракты на 50 млн, а не жирным котикам из КХЛ.
Денег нет. Но вы держитесь. И хорошего настроения.
на что они хотят штрафовать, если денег не дают))))))))))))
в зачёт невыплат. Всё гениальное (генитальное) просто.
Странно ,а почему не несут никакого наказания те , кто не платит хоккеистам -завели команду ,а денег нет -на что рассчитывали ?
В Ростове бюджетному финансированию спорта, похоже, трындец. А частников вряд ли сейчас найдут, слишком много хотят власти.
Разумно;какие тренировки когда сезон закончился, да еще и з/зарплату задерживают.
По закону при задержки более месяца пишется заявление о невыходе на работу до момента погашения, плюс процент за каждый день капает.
предлагаю компромисс. игроки платят штраф , из накопленной суммы игрокам выплачивают зарплату. по моему, гениально и просто
а удобно, что. Тренируешься - не платят, не тренируешься - не платят.
