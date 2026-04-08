Гендиректор «Динамо» о здоровье Михеева: «Артем не может продолжать карьеру, такой пресс-релиз врачей. Он сказал, что по-новому начнет обследования»

Гендиректор «Динамо» о здоровье Михеева: Артем не может продолжать карьеру.

Генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко поделился информацией о состоянии здоровья Артема Михеева . 30-летний нападающий пропустил сезон из-за проблем с сердцем.

«Весь сезон прикладывали усилия, чтобы он вернулся в состав. На данный момент пресс-релиз врачей такой, что он не может продолжать карьеру.

Недавно я с ним встретился, и он сказал, что по-новому начнет проходить обследования», – сказал Сушко .

