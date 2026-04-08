Гендиректор «Динамо» о здоровье Михеева: «Артем не может продолжать карьеру, такой пресс-релиз врачей. Он сказал, что по-новому начнет обследования»
Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко поделился информацией о состоянии здоровья Артема Михеева. 30-летний нападающий пропустил сезон из-за проблем с сердцем.
«Весь сезон прикладывали усилия, чтобы он вернулся в состав. На данный момент пресс-релиз врачей такой, что он не может продолжать карьеру.
Недавно я с ним встретился, и он сказал, что по-новому начнет проходить обследования», – сказал Сушко.
Гендиректор «Динамо»: «Пакетт перенесет операцию у известного хирурга. Если в августе его спина поведет себя нормально, Седрик останется с нами»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем