Бахмутов о Кудашове в «Автомобилисте»: «Ни одного Кубка Гагарина за 13 лет – многовато. Работал в командах первого порядка, но результата нет. Желаю ему успехов»
Бывший хоккеист и функционер Игорь Бахмутов оценил назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера «Автомобилиста». Контракт со специалистом рассчитан на два года.
«Деньги, состав, новая арена, тренерский опыт Кудашова – основополагающие факторы для достижения результата «Автомобилистом». Все вроде бы есть. А потом, если не будет результата, мы покопаемся в памяти и скажем: «А вот это-то мы не учли».
Алексей Николаевич давно уже тренирует, но, к сожалению, у него нет результата. Вот это единственный пробел в его тренерской биографии. За 13 лет ни одного Кубка Гагарина – как-то многовато. За этот отрезок уже можно было бы выиграть трофей. Он же работал в командах первого порядка КХЛ.
С человеческой точки зрения Кудашову хочется пожелать успехов и побед. Я его хороший приятель, товарищ, одногодок, можно сказать. Давно слежу за ним», – сказал Бахмутов.
Зато "псевдотренеру" по имени Йозе тирады похвальные чуть ли не каждый день.
Королевство кривых зеркал.
Нормально, как говорится с такми друзьями и враги не нужны
как будто бы на 10 топ-клубов сейчас просто нет такого количества специалистов.
к тому же, если не давать шанс тем, кто не ещё выиграл, то как они появятся?
Воробьева не взяли, Хартли не пойдёт, Никитин тоже. Фёдоров не хочет тренировать. Кто ещё из действующих выигрывал?
Из этих 9 человек в лиге сейчас работают трое.
Сильно, далеко пойдет, если раньше не прикопают..