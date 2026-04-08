Бахмутов о Кудашове в «Автомобилисте»: «Ни одного Кубка Гагарина за 13 лет – многовато. Работал в командах первого порядка, но результата нет. Желаю ему успехов»

Бахмутов о Кудашове в «Автомобилисте»: у него ни одного Кубка Гагарина за 13 лет.

Бывший хоккеист и функционер Игорь Бахмутов оценил назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера «Автомобилиста ». Контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Деньги, состав, новая арена, тренерский опыт Кудашова – основополагающие факторы для достижения результата «Автомобилистом». Все вроде бы есть. А потом, если не будет результата, мы покопаемся в памяти и скажем: «А вот это-то мы не учли».

Алексей Николаевич давно уже тренирует, но, к сожалению, у него нет результата. Вот это единственный пробел в его тренерской биографии. За 13 лет ни одного Кубка Гагарина – как-то многовато. За этот отрезок уже можно было бы выиграть трофей. Он же работал в командах первого порядка КХЛ.

С человеческой точки зрения Кудашову хочется пожелать успехов и побед. Я его хороший приятель, товарищ, одногодок, можно сказать. Давно слежу за ним», – сказал Бахмутов.

