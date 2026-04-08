  • Бахмутов о Кудашове в «Автомобилисте»: «Ни одного Кубка Гагарина за 13 лет – многовато. Работал в командах первого порядка, но результата нет. Желаю ему успехов»
Бывший хоккеист и функционер Игорь Бахмутов оценил назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера «Автомобилиста». Контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Деньги, состав, новая арена, тренерский опыт Кудашова – основополагающие факторы для достижения результата «Автомобилистом». Все вроде бы есть. А потом, если не будет результата, мы покопаемся в памяти и скажем: «А вот это-то мы не учли».

Алексей Николаевич давно уже тренирует, но, к сожалению, у него нет результата. Вот это единственный пробел в его тренерской биографии. За 13 лет ни одного Кубка Гагарина – как-то многовато. За этот отрезок уже можно было бы выиграть трофей. Он же работал в командах первого порядка КХЛ.

С человеческой точки зрения Кудашову хочется пожелать успехов и побед. Я его хороший приятель, товарищ, одногодок, можно сказать. Давно слежу за ним», – сказал Бахмутов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Игорь Бахмутов
Такой бред.
Зато "псевдотренеру" по имени Йозе тирады похвальные чуть ли не каждый день.
Королевство кривых зеркал.
Что-то в все в кучу смешал.Что значит результат?Кубок Гагарина?Так его у 90 % тренеров нет.Все физруки тогда.Автомобилист ничем не выделяется среди других команд ни деньгами,ни традициями,ни царьками.Так что в среднем клубе -средний тренер.Не физрук,но и не гений тренерского цеха.
Ответ Александр Охотко
Деньгами как раз таки выделяется
"Я его хороший приятель, товарищ..."
Нормально, как говорится с такми друзьями и враги не нужны
а можно привести статистику действующих тренеров с Кубком?
как будто бы на 10 топ-клубов сейчас просто нет такого количества специалистов.

к тому же, если не давать шанс тем, кто не ещё выиграл, то как они появятся?
а кто из тренеров сейчас гарантия на кубок?

Воробьева не взяли, Хартли не пойдёт, Никитин тоже. Фёдоров не хочет тренировать. Кто ещё из действующих выигрывал?
Кубок Гагарина с 2009 года разыгрывается, и с тех пор его 9 тренеров брали. Быков и Никитин 2 раза, Знарок и Билялетдинов 3. Остальные по одному.
Из этих 9 человек в лиге сейчас работают трое.
Ответ Иван Стрелков
Забыл про два кубка у ЦСКА вместе с Федоровым.
Ответ Ph1L1986
Забыл. Но суть в том, что кубков Гагарина нет у подавляющего большинства тренеров лиги, и так оценивать Кудашова смешно.
Так и Квартального подписали без кубка
Чел живёт по принципу: лучше нет вл...........ща, чем (21) товарища?
Сильно, далеко пойдет, если раньше не прикопают..
Упрёк или тонкий намёк
Грамотно так Кудашева об.... Молодец.
