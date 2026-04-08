Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: «Игрок высочайшего уровня. Способен переламывать серию в ключевые моменты и приносит позитивный дух в раздевалке»

Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: игрок высочайшего уровня.

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о противостоянии «Локомотива » и «Салавата Юлаева» во втором раунде Кубка Гагарина.

– «Локомотив» – явный фаворит в серии с «Салаватом Юлаевым»?

– Перед началом серии можно говорить, что «Локомотив» сильнее, но все равно в «Салавате» доказали, что это боеспособная команда. Им удалось подняться со дна турнирной таблицы, сильно пройти чемпионат и обыграть «Автомобилист», сильную команду.

«Салават» сейчас находится на подъеме, и «Локомотиву» не должно быть просто. Хотя Ярославль по условному рейтингу выше.

– Евгений Кузнецов – это своеобразный джокер для «Салавата Юлаева»?

– Это, несомненно, плюс для «Салавата». Такие игроки высочайшего уровня приносят позитивный дух в раздевалке и придают больше уверенности всей команде. Они способны переламывать серию в ключевые моменты, – сказал Леонтьев.

