  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: «Игрок высочайшего уровня. Способен переламывать серию в ключевые моменты и приносит позитивный дух в раздевалке»
7

Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: «Игрок высочайшего уровня. Способен переламывать серию в ключевые моменты и приносит позитивный дух в раздевалке»

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о противостоянии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» во втором раунде Кубка Гагарина.

– «Локомотив» – явный фаворит в серии с «Салаватом Юлаевым»?

– Перед началом серии можно говорить, что «Локомотив» сильнее, но все равно в «Салавате» доказали, что это боеспособная команда. Им удалось подняться со дна турнирной таблицы, сильно пройти чемпионат и обыграть «Автомобилист», сильную команду.

«Салават» сейчас находится на подъеме, и «Локомотиву» не должно быть просто. Хотя Ярославль по условному рейтингу выше.

Евгений Кузнецов – это своеобразный джокер для «Салавата Юлаева»?

– Это, несомненно, плюс для «Салавата». Такие игроки высочайшего уровня приносят позитивный дух в раздевалке и придают больше уверенности всей команде. Они способны переламывать серию в ключевые моменты, – сказал Леонтьев.

Генменеджер «Трактора» о том, хочет ли вернуть Кузнецова: «У меня нет стопроцентного ответа, есть сомнения – за и против»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoОлег Леонтьев
logoЕвгений Кузнецов
logoЛокомотив
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Привносимый Кузей позитив обычно в граммах указывается в криминальных сводках?
Все помнят, как он "переламывался" после игр в раздевалке , играя за СКА.
способен, да.
только вероятность того, что переломит не в ту сторону ровно такая же.
Радулов обоих Кузь заменит.
Ответ Сидни Кросби 2
Радулов обоих Кузь заменит.
Да неее.
Обоим бы проиграл.
Давай за дыньку свою переживай, а то 14-го твоя желчь уже никому не будет нужна.
Осталось уточнить уровень плей-офф, в котором Кузя хорош
У России две беды: «Хейтеры и дороги».
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем