Воспитанник «Авангарда» Кареев и экс-форвард системы «Салавата» Блинов играют за Болгарию на ЧМ в дивизионе 2В
Российские хоккеисты Эрик Блинов и Семен Кареев играют за сборную Болгарии на чемпионате мира в дивизионе 2B. Турнир проходит в Софии.
27-летний Блинов – воспитанник «Авангарда», провел два сезона за «Омских Ястребов» в Olimpbet МХЛ (с 2016 по 2018 год). С 2022 года выступает в Болгарии.
24-летний Кареев был в системе «Салавата Юлаева» и два года был в МХК «Атлант» (2019 – 2021). Играет в чемпионате Болгарии с 2025 года.
Оба нападающих в настоящее время выступают за болгарский клуб НСА. Национальная команда проиграла оба стартовых матча – 3:5 с Кыргызстаном и 2:4 с Израилем.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Заголовок, конечно, фейковый.