Андрей Разин: «Не стал бы сравнивать «Металлург» и «Торпедо» – уровень команд разный. Любой соперник опасен, у них есть свои плюсы»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».
«Осталось восемь команд – любой соперник опасен. У «Торпедо» есть свои козыри и плюсы: это очень быстрая команда, которая много забивает с атак сходу и контратак. Мы готовимся в штатном режиме.
Это сложный вопрос: похожи мы и «Торпедо» или нет. В том, что мы стараемся играть на атаку, – похожи. Но тактики немного разные, уровень команд разный. Я бы не стал сравнивать нашу команду и «Торпедо», – сказал Разин.
Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Пора снять корону с этого трениришки!
ещё бы упомянул, что у одной команды администратор тренером работает🥸