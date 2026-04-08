Андрей Разин: «Не стал бы сравнивать «Металлург» и «Торпедо» – уровень команд разный. Любой соперник опасен, у них есть свои плюсы»

Андрей Разин: у «Металлурга» и «Торпедо» разный уровень, не стал бы сравнивать.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин поделился мнением о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».

«Осталось восемь команд – любой соперник опасен. У «Торпедо » есть свои козыри и плюсы: это очень быстрая команда, которая много забивает с атак сходу и контратак. Мы готовимся в штатном режиме.

Это сложный вопрос: похожи мы и «Торпедо» или нет. В том, что мы стараемся играть на атаку, – похожи. Но тактики немного разные, уровень команд разный. Я бы не стал сравнивать нашу команду и «Торпедо», – сказал Разин.

