Андрей Разин: «Не стал бы сравнивать «Металлург» и «Торпедо» – уровень команд разный. Любой соперник опасен, у них есть свои плюсы»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».

«Осталось восемь команд – любой соперник опасен. У «Торпедо» есть свои козыри и плюсы: это очень быстрая команда, которая много забивает с атак сходу и контратак. Мы готовимся в штатном режиме.

Это сложный вопрос: похожи мы и «Торпедо» или нет. В том, что мы стараемся играть на атаку, – похожи. Но тактики немного разные, уровень команд разный. Я бы не стал сравнивать нашу команду и «Торпедо», – сказал Разин.

Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Хоккей плюс минус одинаковый, только у магнитов уровень исполнителей повыше
Надеюсь Торпедо продолжит удивлять
Ну все по делу. Металлург - явный фаворит, но на льду фаворитов нет. Серия начнется со счета 0:0. И я рад, что шапкозакидательских настроений нет. Уверен, серия будет боевая и интересная.
Удачи Торпедовцам!
Пора снять корону с этого трениришки!
Что ты несёшь? пьяный чтоль? Какой тренеришка? Иди похмелись, и успокойся.
После серии узнаешь , как " завхоз" по словам Разина, отправит их в отпуск
ну вот зачем он про уровень ляпнул?
ещё бы упомянул, что у одной команды администратор тренером работает🥸
Я очень рад, что над Торпедо не давлеет ответственность и "всё уже понятно"))
