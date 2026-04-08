Артюхин о серии «Динамо» Минск – «Ак Барс»: «Квартальнов принимает неправильные решения в стрессовых ситуациях. «Динамо» фаворит, но что-то может пойти не так»
Бывший форвард сборной России и клубов FONBET КХЛ Евгений Артюхин назвал фаворита в серии второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» Минск и «Ак Барсом».
– Серия минского «Динамо» и «Ак Барса», пожалуй, самая непредсказуемая во втором раунде. Чего стоит ждать от этого противостояния?
– Я бы назвал Минск фаворитом. Все-таки в плане атаки эта команда мощнее играет. Но в целом серия будет равной, все будут решать нюансы.
Я опасаюсь того, что у «Динамо» что-то может пойти не так. Потому что их главный тренер Дмитрий Квартальнов в стрессовых ситуациях неправильные решения принимает, как бы это на команде не сказалось.
– В Минске играют 11 легионеров, многие из которых являются лидерами команды. Многие говорят, что отдельный лимит для иностранных клубов не самая честная мера по отношению к российским командам. Согласны с такой точкой зрения и могут ли эти легионеры привести «Динамо» к успеху?
– Команда играет в североамериканском стиле, оборона состоит полностью из легионеров. Конечно, для них это плюс. Можно долго говорить о том, что лимит нужно пересматривать, но решение должна принимать лига.
Вопрос в том, что «Динамо» в межсезонье правильных игроков подписало. Ведь такое же преимущество есть и у «Барыса», но он так не играет. Поэтому не стал бы так говорить, что именно североамериканцы дают им преимущество, – сказал Артюхин.
Нехватает чашки, удачи Минску
Ак барс знает, может и пройдёт дальше в полуфинал! 😉
ждём 🔥 серии!
всем - без травм!