  Артюхин о серии «Динамо» Минск – «Ак Барс»: «Квартальнов принимает неправильные решения в стрессовых ситуациях. «Динамо» фаворит, но что-то может пойти не так»
Артюхин о серии «Динамо» Минск – «Ак Барс»: «Квартальнов принимает неправильные решения в стрессовых ситуациях. «Динамо» фаворит, но что-то может пойти не так»

Бывший форвард сборной России и клубов FONBET КХЛ Евгений Артюхин назвал фаворита в серии второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» Минск и «Ак Барсом». 

– Серия минского «Динамо» и «Ак Барса», пожалуй, самая непредсказуемая во втором раунде. Чего стоит ждать от этого противостояния?

– Я бы назвал Минск фаворитом. Все-таки в плане атаки эта команда мощнее играет. Но в целом серия будет равной, все будут решать нюансы.

Я опасаюсь того, что у «Динамо» что-то может пойти не так. Потому что их главный тренер Дмитрий Квартальнов в стрессовых ситуациях неправильные решения принимает, как бы это на команде не сказалось.

– В Минске играют 11 легионеров, многие из которых являются лидерами команды. Многие говорят, что отдельный лимит для иностранных клубов не самая честная мера по отношению к российским командам. Согласны с такой точкой зрения и могут ли эти легионеры привести «Динамо» к успеху?

– Команда играет в североамериканском стиле, оборона состоит полностью из легионеров. Конечно, для них это плюс. Можно долго говорить о том, что лимит нужно пересматривать, но решение должна принимать лига.

Вопрос в том, что «Динамо» в межсезонье правильных игроков подписало. Ведь такое же преимущество есть и у «Барыса», но он так не играет. Поэтому не стал бы так говорить, что именно североамериканцы дают им преимущество, – сказал Артюхин.

Артюхин о «Салавате» в плей-офф: «Команда однозначно прыгнула выше головы. Но им сложно на что‑то рассчитывать против «Локомотива». Второй раунд – уже отлично»

И каждый корреспондент задаёт вопрос про легионеров у д.минск. вы же сами свой хоккей этим унижаете - если, как вы говорите, сборная игроков ахл играет лучше ваших российских хоккеистов
Не совсем так. Подписать качественных легионеров дешевле чем качественных россиян. Рынок таких североамериканцев примерно на полтора порядка больше рынка кхловцев. Поэтому при грамотном менеджменте те команды кто имеет безлимитный доступ к этому рынку имеют куда больше шансов на составление 4-х сильных пятерок.
Ну...может и так. Только это говорит о несовершенстве хоккейного рынка. На самом деле я говорил не об этом (не получилось до конца точно выразить мысль), а о том, что когда сравниваем возможности белорусского клуба и российских забываем об отличиях во внутренних хоккейных рынках и финансовых возможностях. С одной стороны страна с 9 млн. населения и страна с ....наверное 140 (могу ошибаться). А играем в одной лиге. Финансовые возможности тоже разные. И вот когда в этих условиях наш клуб смог найти качественных легионеров начинаются песни о том, что у нас лимита нет. Ну да...так у нас и бюджет не такой, чтобы подписать сильных российских игроков и количество белорусских профхоккеистов в десятки раз меньше. И вообще - когда наша команда не так ярко играла никого вопрос количества легионеров не волновал)))
Квартальнов везде где работал, всем ставил игру
Нехватает чашки, удачи Минску
Да уж,Квартал сколько уже кубков мог выиграть,если бы не психопатил))
минск отлетит,Ак барс это не разобранное Динамо
👍🤝
Артюхин умеет говорить ?
нее, вроде писать только)
конечно у сборной Минска Всё пойдёт не так!👍
Ак барс знает, может и пройдёт дальше в полуфинал! 😉
ждём 🔥 серии!
всем - без травм!
Материалы по теме
Артюхин о «Салавате» в плей-офф: «Команда однозначно прыгнула выше головы. Но им сложно на что‑то рассчитывать против «Локомотива». Второй раунд – уже отлично»
8 апреля, 07:55
Евгений Артюхин: «Если игроки «Локомотива» будут бить, Ремпал и Кузнецов начнут нервничать. Закрыв двух-трех ключевых хоккеистов «Салавата», Ярославль сделает результат в серии»
3 апреля, 16:15
Артюхин о драке Шестеркина: «Поражен его техникой боя – насколько все грамотно и умно делал. Маркстрем не мог нормально ударить»
2 апреля, 02:30
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
11 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
14 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
32 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
39 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
44 минуты назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
59 минут назад
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
6 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем