Крикунов о втором раунде Кубка Гагарина: «У «Локомотива» и «Металлурга» противники послабее, дальше – полная неразбериха»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал «Локомотив» и «Металлург» фаворитами серий второго раунда Кубка Гагарина. Они сыграют с «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо».
– Есть ли явные фавориты во втором раунде плей‑офф?
– Наверное, Ярославль и Магнитогорск. У них и противники послабее, а дальше – полная неразбериха.
– У кого из них больше шансов на победу в Кубке Гагарина?
– У Ярославля жесткая оборона, но с другой стороны – Магнитогорск забивает много, хорошо в атаке играет. Так что тут сложно сказать. Думаю, 50 на 50, у одних оборона сильнее, у других – атака, – сказал Крикунов.
В других четвертьфиналах «Авангард» сыграет с ЦСКА, а минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом».
