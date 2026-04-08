  • Крикунов о втором раунде Кубка Гагарина: «У «Локомотива» и «Металлурга» противники послабее, дальше – полная неразбериха»
7

Крикунов о претендентах на 1/2 Кубка Гагарина: у «Локомотива» и «Металлурга» противники послабее.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал «Локомотив» и «Металлург» фаворитами серий второго раунда Кубка Гагарина. Они сыграют с «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо».

– Есть ли явные фавориты во втором раунде плей‑офф?

– Наверное, Ярославль и Магнитогорск. У них и противники послабее, а дальше – полная неразбериха.

– У кого из них больше шансов на победу в Кубке Гагарина?

– У Ярославля жесткая оборона, но с другой стороны – Магнитогорск забивает много, хорошо в атаке играет. Так что тут сложно сказать. Думаю, 50 на 50, у одних оборона сильнее, у других – атака, – сказал Крикунов.

В других четвертьфиналах «Авангард» сыграет с ЦСКА, а минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом».

Крикунов о «Динамо» Минск: «У них 12 легионеров. Это несправедливо! Играем в одной лиге, но по разным правилам»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
Аналитика уровня Бог. И этот человек был профессиональным тренером.....
Ну в принципе, когда 4 команды останется уже поинтереснее должно стать..
Эксперт, которого мы заслужили..
Я бы лучше послушал, как бывший главный тренер хоккейной сборной России тренировал ХК Сочи ...
А если Крик обломиться АААА а?
Ну может поэтому они заняли 1 места в конференциях поэтому слабые сопы? Хотя тут сейчас умников понабежит типо с сеткой повезло
Мне вот интересно. Забор докрасил или нет?)
Материалы по теме
Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «Обсуждаем разные форматы в рамках новой стратегии: плей-ин, уход от конференций, единую таблицу»
3 апреля, 07:45
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в 1/4 финала Кубка Гагарина, «Металлург» – с «Торпедо», «Ак Барс» – с минским «Динамо», «Локомотив» – с «Автомобилистом» или «Салаватом Юлаевым»
1 апреля, 19:15
Выручка КХЛ выросла на 1,26 млрд рублей за 2025 год и составила 5,32 млрд. Чистая прибыль – 1, 84 млрд
30 марта, 14:42
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
15 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
18 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
36 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
43 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
48 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
10 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
