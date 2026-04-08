Крикунов о претендентах на 1/2 Кубка Гагарина: у «Локомотива» и «Металлурга» противники послабее.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал «Локомотив » и «Металлург » фаворитами серий второго раунда Кубка Гагарина. Они сыграют с «Салаватом Юлаевым » и «Торпедо ».

– Есть ли явные фавориты во втором раунде плей‑офф?

– Наверное, Ярославль и Магнитогорск. У них и противники послабее, а дальше – полная неразбериха.

– У кого из них больше шансов на победу в Кубке Гагарина?

– У Ярославля жесткая оборона, но с другой стороны – Магнитогорск забивает много, хорошо в атаке играет. Так что тут сложно сказать. Думаю, 50 на 50, у одних оборона сильнее, у других – атака, – сказал Крикунов .

В других четвертьфиналах «Авангард» сыграет с ЦСКА, а минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом».

