  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров – фаворит в борьбе за «Харт» по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Макдэвид – 3-й
17

Форвард «Тампы» Никита Кучеров назван главным претендентом на «Харт Трофи» по версии The Hockey News.

Приз вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Обладателя награды определяют члены Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров, «Тампа»;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

4. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;

5. Давид Пастрняк, «Бостон».

Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 128 очков против 127, Маккиннон (123) идет 3-м. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 4 игры в регулярке, у «Колорадо» – 5

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoДавид Пастрняк
logoКоннор Макдэвид
logoМакклин Селебрини
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
рейтинги
logoКолорадо
logoНХЛ
logoБостон
logoСан-Хосе
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора Никите получить второй Харт. И так последние годы его прокидывали незаслуженно. Был бы местным, уже имел бы несколько.
Немного напоминает номинантов на золотой мяч времён соперничества Роналду с Месси - каждый год кто-то меняется на фоне)
Жаль Арт проболел получается! учитывая более сложный график игр на фоне Макдевида, шансов весьма немного его опередить. за Харт и Тед шансов больше, хотя бы на основании более сильного дивизиона, что также причина более успешной статистики макдевида, чем конкурентов (Тихоок див очень слабый, тогда как атлантика и центр сильнее)ю
Ответ nightingale46
"проболел". Вероятно вы перепутали некоторые буквы и их порядок)
Ответ iExpert
какие варианты литературных слов подходят для описания ситуации лучше?
Кучеров проболел 2 игры в декабре (тампа оверпервомила в них по +6 шайб) и 2 сейчас. Вот и получается, что Арт он, вероятно, проболел)))
Даже удивительно, особенно учитывая что The Hockey News - канадское издание.
Никите - Арт, Харт, Кубок Стэнли, Конн Смайт и все остальное!)
давайте гуляйте , прогнозисты хреновы - Мак набрал уже 5 очков сегодня ))
и ушел в отрыв
Да сколько уже можно моделировать кто Харта или Арта возьмет ?
Давайте будем просто смотреть и наслаждаться игрой трех лучших хоккеистов планеты , кто выйграет ,тот чуть больше значит оказался сильнее в моменте.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 128 очков против 127, Маккиннон (123) идет 3-м. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 4 игры в регулярке, у «Колорадо» – 5
8 апреля, 04:55
Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Оттавой» (3 броска и «минус 1» за 19:41). Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
8 апреля, 03:50
Вячеслав Быков: «Кучеров – настоящий голеадор, хороший пример для молодежи. Человек штампует голы. Каждый год справляется с задачей быть лидером и вести партнеров за собой»
7 апреля, 16:24
