Кучеров – фаворит в борьбе за «Харт» по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Макдэвид – 3-й

Форвард «Тампы» Никита Кучеров назван главным претендентом на «Харт Трофи» по версии The Hockey News.
Приз вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Обладателя награды определяют члены Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров, «Тампа»;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;
3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;
4. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;
5. Давид Пастрняк, «Бостон».
Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 128 очков против 127, Маккиннон (123) идет 3-м. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 4 игры в регулярке, у «Колорадо» – 5
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
Кучеров проболел 2 игры в декабре (тампа оверпервомила в них по +6 шайб) и 2 сейчас. Вот и получается, что Арт он, вероятно, проболел)))
и ушел в отрыв
Давайте будем просто смотреть и наслаждаться игрой трех лучших хоккеистов планеты , кто выйграет ,тот чуть больше значит оказался сильнее в моменте.