Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов хотел бы, чтобы Александр Овечкин продолжил карьеру в НХЛ.
Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года. Россиянин забросил 1005 шайб в лиге с учетом плей-офф, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 1016 голов.
«Я думаю, что решение о продолжении карьеры будет принимать Саша – после того, как обобщит все то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Гретцки.
Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить о том, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей. И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире.
В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И еще есть какая-то надежда на то, что команда попадет в плей-офф. Но последнее поражение от «Рейнджерс» (1:8), конечно, расстроило многих.
Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон», – сказал Фетисов.
Слава Фетисов выглядит как жадный и корыстный мещанин,высмеянный Маяковским в сатирической пьесе"Клоп".
"Сразу не выпарить бюрократов рой!
Не хватить на бань, ни мыла вам"
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь...
Но мы не знаем что сам Овечкин думает о своем будущем, насколько его здоровье позволит..
Кто знает, может, где-то за молодежный клуб уже играет будущий могильщик его рекорда.