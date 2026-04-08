  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет»
66

Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов хотел бы, чтобы Александр Овечкин продолжил карьеру в НХЛ.

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года. Россиянин забросил 1005 шайб в лиге с учетом плей-офф, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 1016 голов.

«Я думаю, что решение о продолжении карьеры будет принимать Саша – после того, как обобщит все то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Гретцки.

Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить о том, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей. И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире.

В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И еще есть какая-то надежда на то, что команда попадет в плей-офф. Но последнее поражение от «Рейнджерс» (1:8), конечно, расстроило многих.

Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон», – сказал Фетисов.

Все голы Овечкина в плей-офф: сколько, кому, как – и почему меньше Гретцки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoВячеслав Фетисов
болельщики
logoВашингтон
РИА Новости
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сравните это со словами Гретцки,рекорды должны биться...
Слава Фетисов выглядит как жадный и корыстный мещанин,высмеянный Маяковским в сатирической пьесе"Клоп".
Ответ Сергей Круг
Вспоминается другая пьеса В.В.
"Сразу не выпарить бюрократов рой!
Не хватить на бань, ни мыла вам"
Ответ Александр Попов
Все вы на рекорд Саши Овечкина
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь...
Сам Овечкин уже, по-моему, прямо сказал - ребят успокойтесь. В НХЛ не складывают шайбы и очки в регулярке и в кубке - нету такого рекорда. Фетисов: нихрена, Александр, ты просто обязан его побить! Клиника.
Ответ Ivanauskas1976
В НХЛ не складывают шайбы и очки в регулярке и в кубке - нету такого рекорда. (С) Это не так просто. В НХЛ есть такой рекорд и в НХЛ складывают шайбы.
Ответ Forza
Если кто-то мне не верит, то на официальном сайте НХЛ, есть БУКВАЛЬНО раздел РЕКОРДЫ, где отдельно пишется рекорд по количеству голов влючая плей-офф . И там Овечкин на втором месте. Можете зайти и сами убедиться в этом:

https://records.nhl.com/records/skater-records/goals/most-goals-career-including-playoffs
Как по мне, главный рекорд побили в прошлом сезоне, нынешний рекорд неинтересен. Если на следующий сезон команда не укрепится хотя бы на уровень финала конференции, я б на месте Александра закончил.
Ответ nnp165
Согласен. РС и ПО разные турниры. В чем смысл складывать непонятно.
Ответ nnp165
Ну как бы звание человека, который забил больше всего в НХЛ звучит громко
Фетисов , хотел бы жить в Америке, но живу в России, хотел бы много денег в Америке, но их очень много в России, хотел бы говорить правду, но не получается, хотел бы жить свободно, но служу царю, хотел бы оставить память о себе, а зашкварился....
он уже побил рекорд, эту тему с плей-офф в америке никто не считает
Вокруг рекордов Овечкина постоянно вьются спортивночиновничьи прихлебатели. Вам-то что от Саши? Пусть он сам решит, не опираясь на все "должен", "обязан", "навсегда", "Россия вперед" и т.д. Как сказал Кройф, кажется, мол, лучше уйти звездой на пике, чем обычным на закате карьеры. Понятно, что у Ови уже начало заката, но все же есть же смысл сделать красиво и достойно.
Да, рекорд он уже давно поставил. По сумме это не тот уровень по сравнению с регуляркой.
Идеально бы продлиться на 1 год с вашиками на небольшую зарплату и объявить прощальный сезон. Команда получит возможность укрепиться игроками на будущее, имея место под кепкой. Саше обеспечены овации на каждой арене, куда приедет. Это было бы красиво + возможность побить еще один рекорд. Насчет 1000 шайб за регулярку - думаю нереально, это 4-5 лет еще карьеры - тяжело.
Но мы не знаем что сам Овечкин думает о своем будущем, насколько его здоровье позволит..
Ответ misterCao
Там бабла под 30 лямов. Если 8 продлится на ветеранский контракт, там можно сколотить коллектив под финал КС. Почему то, думается мне, так и будет. Ну а чё? Чувак по прежнему лучший бомбардир в команде. Да и играть пока не расхотел.
Ответ Dillon
это да, но настораживает как спихнули Карллсона, могут и объявить уход в перестройку и не продлить легенду. После обмена Панарина я ничему не удивлюсь в этом мире. Но надеюсь все-таки на хеппи-энд.
А мне кажется, Александру стоит поиграть ещё сезон. Согласен, что рекорд "регулярка + плейофф" несколько надуманный. Но всё же если он его побьёт - уже ни с какой стороны ни один хейтер не сможет обосновать, что Овечкин - не величайший скорер в истории хоккея. Кроме того, если он забросит 22 шайбы за сезон (абсолютно реально), то дойдёт до числа 950 шайб в регулярке. Мне кажется, это просто охренительное число само по себе.
Ответ bel01
А потом и до 1000 добить захочется и так до бесконечности)
А Гретцки что, открытие НХЛ в 1917 году застал, что ли? Овечкин начал взрослую профессиональную карьеру через 2 года после того, как Гретцки ее завершил.
Кто знает, может, где-то за молодежный клуб уже играет будущий могильщик его рекорда.
Ответ Иван Стрелков
Так же про усы говорили. Вопрос не в таланте даже. А в долголетии. Овечкин уникален именно этим. Почти нет травм, более менее стабилен. Если бы не локауты и ковид он бы уже 1000 в регулярках настрелял. А то и больше.
Ответ Dillon
Какие усы?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Может побить до конца сезона, если будет по дублю забивать. Будет абсолютным чемпионом, и все успокоятся»
3 апреля, 10:28
Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»
29 марта, 20:41
Фетисов об Овечкине: «Еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»
28 марта, 05:34
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
15 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
18 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
36 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
43 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
48 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
10 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем