Куликов сломал палец и выбыл до конца сезона. Защитник «Флориды» провел два последних матча со сломанным носом

Защитник «Флориды» Куликов сломал палец и выбыл до конца сезона.

Защитник «Флориды » Дмитрий Куликов пропустит оставшуюся часть сезона из-за перелома пальца руки. Инцидент произошел по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:4 Б).

35-летний россиянин не играл с 10 октября по 2 марта после операции на плече, а неделю назад пропустил один матч из-за перелома носа.

В этом сезоне на счету Куликова 19 матчей и ни одного очка при полезности «минус 5» и 18:01 в среднем на льду.

Бобровский – 14-й вратарь с 21 000+ сэйвов в регулярках НХЛ. Учет ведется с сезона-1955/56, рекорд у Бродера (28 928)