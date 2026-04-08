Куликов сломал палец и выбыл до конца сезона. Защитник «Флориды» провел два последних матча со сломанным носом
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов пропустит оставшуюся часть сезона из-за перелома пальца руки. Инцидент произошел по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:4 Б).
35-летний россиянин не играл с 10 октября по 2 марта после операции на плече, а неделю назад пропустил один матч из-за перелома носа.
В этом сезоне на счету Куликова 19 матчей и ни одного очка при полезности «минус 5» и 18:01 в среднем на льду.
Бобровский – 14-й вратарь с 21 000+ сэйвов в регулярках НХЛ. Учет ведется с сезона-1955/56, рекорд у Бродера (28 928)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Его что, в компании альбатрос застраховали?
В фирме же!
грёбаный насос... вот ведь я опростоволосился. старею, давно это было=)
Человек-месиво, блин. Здоровья дмитрию
Чет Дима...Плечо сломал, палец сломал, нос сломал.....осталось только ### сломать, например ! Давай поправляйся ) У Флориды в этом году какая-то капитальная невезуха !
М-да, совсем сезон травм для Флориды
Сломано всё
Сплин 👍💪🎧
Ещё один в лазарете. Кошки обескровлены буквально наполовину.
Один за другим сыпяться, остаётся только пожелать всем здоровья
