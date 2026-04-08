  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
5

Третьяк о рекордной посещаемости КХЛ: «Людям нравится непредсказуемость. Только две‑три команды прошли регулярку ровно»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал рекордную посещаемость КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что матчи лиги посетили 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тысяч человек.

– Жду [во втором раунде] интересной борьбы. Много равных команд, показывают хороший и интересный хоккей, большинство уходят в овертайм. Это говорит о том, что плей‑офф отличается от регулярного чемпионата.

– В сезоне‑2025/26 КХЛ стала лучшей в Европе по посещаемости. Как оцените этот факт?

– Это хорошо, людям нравится хоккей, где есть интрига. Только две‑три команды прошли ровно регулярный чемпионат, остальные показывали иногда хороший, иногда не очень хороший хоккей.

Это интересно для болельщиков, когда есть непредсказуемость, поэтому они и приходят на стадионы.

– Седьмого матча не было ни в одной из серий. Все впереди?

– Конечно.

– Что ждете от вашего родного ЦСКА?

– Победы в Кубке Гагарина, – сказал Третьяк.

КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
болельщики
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЦСКА
logoВладислав Третьяк
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая интрига в КХЛ???За полтора месяца до конца регулярки все участники ПО известны были,там только слегка местами некоторые поменялись.
Ответ krupin82
через полтора после старта скорее
Ответ krupin82
Один вопрос... Дед возглавляет ФХР, там хлев за пять лет не разгребешь))) КХЛ два года назад отделилась от ФХР, чего ты Третьяк лезешь в чужой карман и что то комментирует? Это уже не твоя вотчина, всё...до свидосики. Займись уже своими делами
Ну, конечно, когда ска и цска наигрались можно и дать чутка другим поиграть
Борьбу за последнюю путёвку между Сибирью и Амуром ни в какой НХЛ не увидишь..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
