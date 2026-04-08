  Каменский о сезоне у «Спартака»: «Результат неудовлетворительный, но ребята бились. Потрепали нервы «Локомотиву»
Каменский о сезоне у «Спартака»: «Результат неудовлетворительный, но ребята бились. Потрепали нервы «Локомотиву»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский оценил результаты команды в сезоне FONBET КХЛ.

Красно-белые заняли восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Локомотиву» (1-4 в серии).

– Как оцените результат «Спартака» в этом сезоне? Это норма или неудовлетворительно?

– Результат неудовлетворительный, но ребята бились, старались, чуть‑чуть не хватило. «Локомотив» все‑таки чемпион, солидная команда, а «Спартак» потрепал им нервы.

– В следующем сезоне должны замахиваться на Кубок?

– Цели всегда ставятся перед сезоном, давайте вперед не забегать. Думаю, все команды стремятся к этому, – сказал Каменский.

Щитов о вылете «Спартака» : «Внутренняя кухня повлияла. Жамнова лишили помощников: Кравчука, Ковалева. Ружичку убрали из команды»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Бились, боролись, сыграли на игру больше чем рассчитывали😂 с локо
А сезон ни к селу ни к городу на твёрдую двоечку
Чашку этому руководству не видать как своих ушей
Ответ вперёд спартак
да им эта чашка и не нужна, во первых перед ними ни кто такой задачи не ставит, а во вторых в каком хоть клубе они завоевали эту чашку!?
Чего там потрепали?! Ярославль в пол ноги играл. Когда надо было прибавить, сразу другие скорости включали.
Результат адекватен событиям в ходе сезона. Команда мобилизовалась, но этого оказалось недостаточно. Не получилось всем слаженно сработать. Руководству нужно внести изменения в план подготовки к сезону. Одними хитростями и прыжками сезон не пройти. Нужно качественно поднимать все показатели.
Опыт показывает, что успех к команде приходит только в том случае, когда в коллективе достигнуто абсолютное взаимопонимание. Противоречия, отчуждения игроков и тренеров, взаимные недомолвки, недоразумения — это самое страшное для команды. Иначе хоккеист будет чувствовать, что им недовольны, поскольку он играет по тактическим мотивам, не устраивающим тренеров. Да и тренер, у которого свои идеалы, не согласится внутренне с действиями хоккеиста. И потому трудно ждать, что появится обоюдное доверие, вера друг в друга.
Тренер не причём надо давить на руководство
на них не давить надо, а выдавить из Спартака, или вообще раздавить что бы больше и какие клубы не портили
РУКОВОДСТВО РАСФОРМИРОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО ❗ Последний раз чемпионы СССР 1976 году, 50 лет чем ЗАНИМАЛИСЬ? ЛОДЫРИ ВЫГНАТЬ.
Если судить по словам Каменского, то всё норм. Спартак играет свою роль. Всё хорошо, всё по плану. Ок.
Ружичка, Тодд, тренерский штаб распустили ну и как тут играть??!!!
Материалы по теме
Боб Хартли: «Спартак» надрал нам задницу на вбрасываниях. «Локомотив» давно не играл так плохо на точке»
1 апреля, 21:05
Хартли о камбэках «Локо»: «Физические кондиции позволяют добавлять и заставлять соперника ошибаться. «Спартак» сегодня был приперт к стенке, хорошо начал, но мы переломили ход игры»
1 апреля, 19:51
Жамнов о вылете «Спартака»: «Не стыдно, был шанс победить в каждой игре, но «Локомотив» сейчас сильнее. Такие команды умеют направлять игру в правильное русло, этого нам не хватает»
1 апреля, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
1 минуту назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
4 минуты назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
22 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
29 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
34 минуты назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
49 минут назад
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Агент Черных: «У Коромыслова есть желание попробовать себя за океаном. Ждем решение «Трактора» насчет тренерского штаба»
сегодня, 10:27
Рекомендуем