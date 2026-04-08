Каменский о сезоне у «Спартака»: «Результат неудовлетворительный, но ребята бились. Потрепали нервы «Локомотиву»
Советник президента «Спартака» Валерий Каменский оценил результаты команды в сезоне FONBET КХЛ.
Красно-белые заняли восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Локомотиву» (1-4 в серии).
– Как оцените результат «Спартака» в этом сезоне? Это норма или неудовлетворительно?
– Результат неудовлетворительный, но ребята бились, старались, чуть‑чуть не хватило. «Локомотив» все‑таки чемпион, солидная команда, а «Спартак» потрепал им нервы.
– В следующем сезоне должны замахиваться на Кубок?
– Цели всегда ставятся перед сезоном, давайте вперед не забегать. Думаю, все команды стремятся к этому, – сказал Каменский.
А сезон ни к селу ни к городу на твёрдую двоечку
Чашку этому руководству не видать как своих ушей